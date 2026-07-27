Η ανακοίνωση της Aegean για το αεροσκάφος που επέστρεψε στο «Ελ. Βενιζέλος» λόγω καπνού

Πιθανή ύπαρξη καπνού ήταν η αιτία που το αεροσκάφος της Olympic Air επέστρεψε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», σύμφωνα με ανακοίνωση της Aegean.

Σύμφωνα με την εταιρεία, κατά τη διάρκεια της πτήσης παρουσιάστηκε ένδειξη για πιθανή ύπαρξη καπνού στον χώρο των αποσκευών.

Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας της εταιρείας, αποφάσισε την επιστροφή στο αεροδρόμιο της Αθήνας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί τεχνικός έλεγχος.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 67 επιβάτες και τέσσερα μέλη πληρώματος. Όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια, χωρίς να αναφερθεί κάποιο πρόβλημα.

Η εταιρεία γνωστοποίησε ότι έχει ήδη μεριμνήσει για τη διάθεση νέου αεροσκάφους, ώστε οι επιβάτες να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την Πάρο.

Η ανακοίνωση της AEGEAN

«Σχετικά με την πτήση ΟΑ078 από Αθήνα για Πάρο

Η AEGEAN ενημερώνει ότι στην πτήση 078, που εκτελείται από την Olympic Air, από την Αθήνα με προορισμό την Πάρο με 67 επιβάτες και 4 μέλη πληρώματος παρουσιάστηκε ένδειξη για πιθανή ύπαρξη καπνού στον χώρο των αποσκευών και ο κυβερνήτης του αεροσκάφους, προληπτικά και τηρώντας τις σχετικές διαδικασίες της εταιρείας, επέστρεψε στο αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελ. Βενιζέλος» για τον τεχνικό έλεγχο του αεροσκάφους. Όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια και η εταιρεία έχει ήδη μεριμνήσει για νέο αεροσκάφος προκείμενου να μεταβούν στον προορισμό τους».

Πηγή: cnn.gr