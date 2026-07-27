Οι ευχές της πρώτης ομάδας του Καρανδρίκα για τη μεταγραφή στην Μπάγερν

Ο Ηρακλής Περιστερίου, όπου έπαιξε σε ηλικία 9 ετών για πρώτη φορά και τού έδωσε το «εισιτήριο» για τον Ατρόμητο πριν από δύο χρόνια, ευχήθηκε στο νέο απόκτημα των Βαυαρών και χαρακτήρισε «πηγή έμπνευσης» τον 17χρονο κεντρικό αμυντικό.

Η όμορφη ανάρτηση του Ηρακλή Περιστερίου για τον Κωνσταντίνο Καρανδρίκα:

«Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια, η οικογένεια του Ηρακλή Περιστερίου συγχαίρει τον Κωνσταντίνο Καρανδρίκα για τη σπουδαία μεταγραφή του στην Μπάγερν Μονάχου, έναν από τους κορυφαίους συλλόγους του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Ο Κωνσταντίνος έκανε τα πρώτα σημαντικά ποδοσφαιρικά του βήματα στις Ακαδημίες του Ηρακλή Περιστερίου, όπου για τέσσερα χρόνια εξελίχθηκε ως ποδοσφαιριστής και ως προσωπικότητα. Με καθημερινή δουλειά, αφοσίωση και αγάπη για το ποδόσφαιρο, έθεσε τις βάσεις που του επέτρεψαν να συνεχίσει την πορεία του στον Ατρόμητο Περιστερίου και σήμερα να κάνει το μεγάλο άλμα, υπογράφοντας στην Μπάγερν Μονάχου.

Η πορεία του αποτελεί πηγή υπερηφάνειας για όλους μας και επιβεβαιώνει ότι οι Ακαδημίες του Ηρακλή Περιστερίου συνεχίζουν να προσφέρουν στα παιδιά τα κατάλληλα εφόδια, ώστε να κυνηγούν και να πετυχαίνουν τα όνειρά τους.

Κωνσταντίνε, σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στη νέα αυτή πρόκληση. Να συνεχίσεις να εργάζεσαι με το ίδιο ήθος και την ίδια αφοσίωση που σε χαρακτήριζαν από τα πρώτα σου βήματα.

Η οικογένεια του Ηρακλή Περιστερίου θα παρακολουθεί με υπερηφάνεια την πορεία σου. Καλή επιτυχία!»