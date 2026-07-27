Αμυντικός... δυτικών προαστίων: Καρανδρίκας, ο επόμενος της βαριάς βιομηχανίας των στόπερ!

Το ελληνικό ποδόσφαιρο συνεχίζει να παράγει ταλαντούχους κεντρικούς αμυντικούς, με τον Κωνσταντίνο Καρανδρίκα να ανοίγει τα φτερά του για την Μπάγερν Μονάχου.

Ο Ατρόμητος πιστοποίησε -ακόμα μία φορά- τη σπουδαία δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες του. Εκεί βρισκόταν ο 17χρονος κεντρικός αμυντικός, τον οποίο πούλησε ο σύλλογος σε ένα από τα κορυφαία κλαμπ παγκοσμίως. Οι Περιστεριώτες ανακοίνωσαν τη μεταγραφή του νεαρού στόπερ στην Μπάγερν, με τον Καρανδρίκα να γίνεται ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής ever τον οποίο σπεύδει να αγοράσει η ομάδα του Μονάχου (όσοι άλλοι Έλληνες βρέθηκαν στις ακαδημίες της, ήταν ομογενείς) και, φυσικά, είχε φροντίσει με τη σειρά της να περάσει από ακτίνες... Χ τον νεαρό ποδοσφαιριστή το προηγούμενο διάστημα.

Βέρος Περιστεριώτης, σωματοδομικά μπορεί να θυμίζει... "πίτμπουλ" δυτικών προαστίων, ωστόσο ο Καρανδρίκας διακρίνεται κυρίως για την ποιότητα και την ικανότητά του με την μπάλα στα πόδια, κάτι που ψάχνουν πια όλες οι μεγάλες ομάδες. Έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα στον Ηρακλή Περιστερίου. Εκεί άλλωστε τον εντόπισε και ο επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ του Ατρομήτου, Απόστολος Αποστόλου πριν 3,5 χρόνια, σε ένα φιλικό με τον τοπικό Άρη Πετρούπολης και εισηγήθηκε άμεσα την απόκτησή του. Όπως κι έγινε!

Τα δίχτυα της Μπάγερν στην Ελλάδα

Το αξιοσημείωτο εν προκειμένω δεν είναι φυσικά ότι ο Ατρόμητος -που φημίζεται εξάλλου για το επίπεδο των Ακαδημιών του, εντόπισε έναν ταλαντούχο ποδοσφαιριστή με εξαιρετικές προοπτικές που αγωνιζόταν σε ομάδα της περιοχής. Αλλά το γεγονός ότι μόλις στα 16 του χρόνια, ο Καρανδρίκας εντοπίστηκε από μία ομάδα όπως η Μπάγερν Μονάχου. Ακόμα μία απόδειξη ότι κλαμπ του συγκεκριμένου βεληνεκούς έχουν απλώσει τα δίχτυα τους παντού, λειτουργώντας μεθοδικά αλλά και με ταχύτητα για περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που μπορούν να εξελιχθούν και μελλοντικά να γεμίσουν ενδεχομένως τα ταμεία τους.

Το πρώτο τσεκάρισμα έγινε επί ελληνικού εδάφους κι αφού άφησε ικανοποιημένους τους ανθρώπους του συλλόγου, κλήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο στο Μόναχο για να περάσει από δοκιμαστικά. Οι Βαυαροί κινήθηκαν απολύτως νομότυπα, ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες της UEFA και με την άδεια φυσικά του Ατρομήτου για να περάσουν από trial τον νεαρό αμυντικό.

Εκεί ο Καρανδρίκας έμεινε για μία εβδομάδα, ενώ δοκιμάστηκε και σε ένα φιλικό παιχνίδι που έδωσε η νεανική ομάδα της Μπάγερν. Ο 16χρονος -τότε- στόπερ, άφησε απόλυτα ικανοποιούμενους τους ανθρώπους της πρωταθλήτριας Γερμανίας, οι οποίοι κράτησαν σημειωμένη την περίπτωσή του και τον κάλεσαν για νέο δοκιμαστικό λίγους μήνες αργότερα, λίγο μετά το Πάσχα. Και πάλι οι εντυπώσεις ήταν άριστες και ουσιαστικά είχε "κλειδώσει" η απόφαση των Βαυαρών να προχωρήσουν στο... παρασύνθημα. Κάτι που τελικά έπραξαν τον Ιούνιο.

Δεν έχασαν χρόνο και κατέθεσαν επίσημη πρόταση στον Ατρόμητο για την απόκτηση του Καρανδρίκα. Με ένα ποσό που σε πρώτη φάση δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλο, ενδεχομένως μελλοντικά να προβλέπονται βέβαια κάποια σημαντικά μπόνους, αλλά που σίγουρα αποτελεί διαφήμιση για τους Περιστεριώτες, ανοίγοντας μία από τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές πόρτες παγκοσμίως.

Αξίζει να σημειωθεί πως, όταν πια είχε κλείσει η μεταγραφή, δύο άνθρωποι της Μπάγερν Μονάχου ήρθαν στην Ελλάδα για να δουν από κοντά το μέρος που μεγάλωσε ο ταλαντούχος κεντρικός αμυντικός και να μάθουν ακόμη περισσότερα πράγματα για τον ίδιο, στο πλαίσιο προφανώς της γαλούχησης του και του ποδοσφαιρικής του ενηλικίωσης, που θα έχει πια την επίβλεψή τους.

