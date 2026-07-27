Παρελθόν από τον Αστέρα AKTOR ο Χαραλαμπόγλου

Τέλος από τον Αστέρα AKTOR ο Γιώργος Χαραλαμπόγλου (21, 1.80), όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ.

Ο Αστέρας ΑΚΤΟR γνωστοποίησε την λύση συνεργασίας του με τον Γιώργο Χαραλαμπόγλου έπειτα από πέντε χρόνια.

Ο 21χρονος αμυντικός σημείωσε την περασμένη σεζόν 15 εμφανίσεις σε Stoiximan Super League και Κύπελλο Ελλάδας και είχε ένα τέρμα και μία ασίστ.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Γιώργο Χαραλαμπόγλου. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Χαραλαμπόγλου για την παρουσία του και την προσφορά του στην ομάδα μας και τού ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική του καριέρα.