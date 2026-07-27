Παναθηναϊκός: Τακτική και παιχνίδι ενόψει Πάκσι

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την προετοιμασία του για την ρεβάνς με την Πάκσι, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να δίνει για άλλη μια φορά μεγάλη έμφαση στο κομμάτι της τακτικής.

Η προπόνηση άρχισε με πρόγραμμα προθέρμανσης, το οποίο περιλάμβανε ασκήσεις ενεργοποίησης του σώματος και βελτίωσης της κινητικότητας.

Έπειτα, το βάρος έπεσε στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, με τους ποδοσφαιριστές να δουλεύουν στην ομαλή κυκλοφορία της μπάλας, στις γρήγορες μεταβιβάσεις, στη σωστή κίνηση χωρίς κατοχή και στη διατήρηση των κατάλληλων αποστάσεων μεταξύ των γραμμών.

Στο κυρίως μέρος της προπόνησης, το τεχνικό επιτελείο επικεντρώθηκε στην τακτική, με τους παίκτες να εξασκούνται στις τοποθετήσεις τους, αλλά και στην καλύτερη λειτουργία τόσο της αμυντικής όσο και της επιθετικής ανάπτυξης.

Ακολούθησε οικογενειακό δίτερμα, μέσα από το οποίο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον υψηλό ρυθμό, στις γρήγορες αποφάσεις με την μπάλα στα πόδια και στις συνεργασίες μεταξύ των ποδοσφαιριστών.

Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με δουλειά στις στατικές φάσεις, με τους «πράσινους» να εξασκούνται τόσο στις επιθετικές όσο και στις αμυντικές εκτελέσεις.

Η ενημέρωση της «πράσινης» ΠΑΕ:

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» την Δευτέρα συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με την Πάκσι (30/07, 21:30) στο ΟΑΚΑ.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, τακτική και παιχνίδι ενώ ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις.

Η επόμενη προπόνηση του Παναθηναϊκού είναι προγραμματισμένη για τη Τρίτη το πρωί».