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Κι επίσημα στη Φενέρμπαχτσε ο Τζόνι Γιουζάνγκ

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Παίκτης της Φενέρμπαχτσε για έναν χρόνο είναι κι επίσημα ο Τζόνι Γιουζάνγκ, όπως ανακοίνωσε η τουρκική ομάδα.

Οι πρωταθλητές Τουρκία επισημοποίησαν το deal με πρώην NBAer, που αποχώρησε από τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και θα συνεχίσει στη Φενέρμπαχτσε.

Ο Γιουζάνγκ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με τη ρωσική ομάδα μέτρησε 14,6 πόντους, 2,5 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ μέσο όρο.

Κι επίσημα στη Φενέρμπαχτσε ο Τζόνι Γιουζάνγκ