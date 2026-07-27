Κι επίσημα στη Φενέρμπαχτσε ο Τζόνι Γιουζάνγκ

Οι πρωταθλητές Τουρκία επισημοποίησαν το deal με πρώην NBAer, που αποχώρησε από τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και θα συνεχίσει στη Φενέρμπαχτσε.
Ο Γιουζάνγκ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με τη ρωσική ομάδα μέτρησε 14,6 πόντους, 2,5 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ μέσο όρο.
Johnny Juzang Fenerbahçe’de! 💛💙— Fenerbahçe Erkek Basketbol (@FBBasketbol) July 27, 2026
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, Amerikalı guard Johnny Juzang (2.01cm - 2001) ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır.
Amerika Kolej Ligi’nde Kentucky (2019-20) ve UCLA (2020-22) formaları giyen Johnny Juzang, 2021 yılında UCLA formasıyla… pic.twitter.com/c7oCHbs9XM