ΑΕΚ: Ατομικό ο Καλοσκάμης – Ρίχνει τους ρυθμούς ο Νίκολιτς

Η προετοιμασία της ΑΕΚ συνεχίζεται, με τον Καλοσκάμη να κάνει ατομικό. Αποστολή στην Ολλανδία: Νίκος Τζαλίδης.

Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε το πρωί της Δευτέρας η προετοιμασία της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Όσοι αγωνίστηκαν χθες στο φιλικό με την Τσβόλε ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας, ενώ ο Δημήτρης Καλοσκάμης ακολούθησε ατομικό και ανεβάζει ρυθμούς, ενόψει της συνέχειας. Παράλληλα, ο Χρήστος Αλεξίου έκανε πρόγραμμα στο γυμναστήριο.

Εξάλλου, από την Τρίτη και μετά ο Μάρκο Νίκολιτς θα ρίξει τον ρυθμό της προετοιμασίας. Συγκεκριμένα, θα γίνονται μόνο μόνες προπονήσεις και προφανώς αυτό έχει σκοπό να πέσουν οι ρυθμοί και να είναι φρέσκια η ομάδα στο τελευταίο κομμάτι προετοιμασίας εν όψει των επίσημων υποχρεώσεων που ξεκινούν 12 Αυγούστου με τον τελικό του σούπερ καπ, αλλά και τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια για τα πλέι οφ του Champions League.