Διαψεύδει τις δηλώσεις του για το ελληνικό ποδόσφαιρο ο Βαλέρι, κινείται νομικά κατά των Ιταλών!

Οι δηλώσεις που εμφανιζόταν να έχει κάνει το μέλος της ΚΕΔ στην ιταλική "Il Messaggero" για το ελληνικό ποδόσφαιρο αλλά και τους Έλληνες δημοσιογράφους, προκάλεσαν αντιδράσεις, με τον ίδιο να τονίζει ότι παραποιήθηκαν τα λεγόμενά του, προχωρώντας σε νομικές ενέργειες εναντίον των συμπατριωτών του!

Αναλυτικά η δήλωση του Ιταλού, μέλους της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, Πάολο Βαλέρι:

«Με αφορμή δημοσιεύματα που αναπαράχθηκαν και από ελληνικά Μέσα βασιζόμενα σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε στην ιταλική εφημερίδα Il Messaggero, ο κ. Paolo Valeri διευκρινίζει τα εξής:

Το δημοσίευμα που εμφανίστηκε στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση της Il Messaggero περιλαμβάνει δηλώσεις οι οποίες ουδέποτε έγιναν από τον ίδιο και του αποδίδονται ψευδώς ως αυτούσιες, μέσω της χρήσης εισαγωγικών.

Οι αναφορές αυτές αλλοιώνουν πλήρως το πραγματικό περιεχόμενο της συνέντευξης και δημιουργούν την εσφαλμένη εντύπωση ότι ο κ. Valeri εξέφρασε απαξιωτικές κρίσεις για το ελληνικό ποδόσφαιρο και τους θεσμούς του. Οι συγκεκριμένες αποδιδόμενες δηλώσεις είναι απολύτως ανακριβείς και δεν ανταποκρίνονται ούτε στο περιεχόμενο της συνέντευξης ούτε στις πραγματικές του θέσεις.

Ο κ. Paolo Valeri υπηρετεί το ελληνικό ποδόσφαιρο με επαγγελματισμό, αφοσίωση και απόλυτο σεβασμό, εργαζόμενος καθημερινά για την ανάπτυξη της διαιτησίας και την επιτυχία του έργου που του έχει ανατεθεί και ουδέποτε θα προέβαινε σε δηλώσεις που θίγουν το ελληνικό ποδόσφαιρο και ψευδώς του αποδίδονται.

Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού, ο κ. Valeri ανέθεσε ήδη σε νομικό εκπρόσωπό του που εδρεύει στην Ρώμη την προάσπιση των δικαιωμάτων και της προσωπικότητάς του. Ήδη, με εξώδικη δήλωση προς τον δημοσιογράφο, την εφημερίδα Il Messaggero και τη διεύθυνση του αθλητικού της τμήματος, ζητείται:

η απόσυρση του επίμαχου δημοσιεύματος εντός 48 ωρών από την παραλαβή του εξώδικου,

η δημοσίευση επίσημης και ευδιάκριτης επανόρθωσης

Παράλληλα, έχει γνωστοποιηθεί ότι, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, θα κινηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες ενώπιον των αρμόδιων ιταλικών δικαστικών αρχών για την προστασία της τιμής, της υπόληψης και της επαγγελματικής αξιοπιστίας του κ. Valeri, καθώς και για την αποκατάσταση κάθε ζημίας που υπέστη από το συγκεκριμένο δημοσίευμα και την αναπαραγωγή του από άλλα ΜΜΕ.

Ο κ. Valeri εκφράζει τη λύπη του για την αναπαραγωγή ανακριβών πληροφοριών από ελληνικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία βασίστηκαν σε ένα δημοσίευμα που δεν αποτύπωσε όσα πραγματικά ειπώθηκαν κατά τη συνέντευξη.

Η αλήθεια θα αποκατασταθεί μέσα από τις νόμιμες διαδικασίες και ο ίδιος παραμένει απόλυτα προσηλωμένος στην αποστολή του και στη συνεργασία του με την ΕΠΟ και όλους τους φορείς του ελληνικού ποδοσφαίρου».