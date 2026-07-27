«Ενδιαφέρον από Ελλάδα και εξωτερικό για Σαλσέδο!»

Ο Έντι Σαλσέδο βρίσκεται στο επίκεντρο του μεταγραφικού ενδιαφέροντος, καθώς μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον ΟΦΗ εξετάζει τις επιλογές του για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο 24χρονος επιθετικός πραγματοποίησε μια ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά με την κρητική ομάδα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχημένη πορεία της, γεγονός που έχει ανεβάσει σημαντικά τις μετοχές του στην αγορά. Το προηγούμενο διάστημα το όνομά του συνδέθηκε και με τον Ολυμπιακό, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποια εξέλιξη.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Ρούντι Γκαλέτι, το ενδιαφέρον για τον Ιταλό φορ δεν περιορίζεται στην Ελλάδα. Στο παιχνίδι της διεκδίκησής του έχουν μπει επίσης η Λε Μαν από τη Γαλλία, η Χετάφε από την Ισπανία και η Κρουζέιρο από τη Βραζιλία, με αρκετές ομάδες να παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του.

Οι μνηστήρες του Σαλσέδο αυξάνονται συνεχώς και οι επαφές βρίσκονται σε εξέλιξη, με τον ίδιο να αναμένεται να καταλήξει σύντομα στην τελική του επιλογή και να δώσει οριστική απάντηση για το πού θα συνεχίσει την καριέρα του.