Χρυσό για τον Έλληνα αθλητή, Lennart Neubauer, στο PWA Grand Slam Fuerteventura (pics)

Ο Red Bull αθλητής ανέβασε τον πήχη με νέα, πρωτοποριακά tricks και κατέκτησε την κορυφή του freestyle windsurfing.

Στις 21 Ιουλίου, ο Lennart Neubauer, ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στο PWA Grand Slam της Fuerteventura, σε μία από τις πιο εντυπωσιακές διοργανώσεις στην ιστορία του freestyle windsurfing.

Στην παραλία Sotavento, στα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας, οι ιδανικές καιρικές συνθήκες και τα μεγάλα κύματα συνέθεσαν το ιδανικό σκηνικό για κορυφαίο freestyle, με πολλούς να κάνουν λόγο για τις καλύτερες συνθήκες που έχουν καταγραφεί ποτέ σε αγώνα.

Στον μεγάλο τελικό, ο Neubauer βρέθηκε αντιμέτωπος με τον Βέλγο Yentel Caers, σε μία αναμέτρηση που έχει ήδη χαρακτηριστεί ιστορική. Οι δύο αθλητές κατέγραψαν τα υψηλότερα σκορ ολόκληρης της διοργάνωσης, με τον Έλληνα αθλητή να επικρατεί τελικά και να κατακτά το χρυσό με 46,59 βαθμούς έναντι 45,88 του Caers.

Ο Caers παρουσίασε ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα με double forward, double air culo και shifty shakas, όμως ο Neubauer απάντησε με μια σειρά άψογα εκτελεσμένων tricks. Ένα διπλό culo, ένα shifty και ένα shifty shaka έδωσαν τη σκυτάλη σε ένα εκπληκτικό fully planing spock double culo, με το οποίο ο 22χρονος αθλητής ολοκλήρωσε την εμφάνιση του. Το trick αυτό αποδείχθηκε καθοριστικό για την κατάκτηση μίας από τις σημαντικότερες νίκες της καριέρας του στο Freestyle World Tour.

Με τη χρυσή αυτή διάκριση, ο Έλληνας Red Bull αθλητής επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους freestyle windsurfers παγκοσμίως, συνεχίζοντας να ανεβάζει τον πήχη του αθλήματος και να εμπνέει τη νέα γενιά αθλητών με κάθε του εμφάνιση.