To σκάφος «Pega» στην κορυφή του 63ου διεθνούς Ράλλυ Αιγαίου (pic)

Το σκάφος «Pega» της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων ανέβηκε για τρίτη φορά στην κορυφή του Ράλλυ Αιγαίου στις τελευταίες επτά διοργανώσεις, μετά το 2019 και το 2022.

Το σκάφος «Pega» της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων με κυβερνήτη τον Κωνσταντίνο Τσιγκαρά, ολοκλήρωσε με επιτυχία το 63ο Ράλλυ Αιγαίου από το Λακκί της Λέρου στον Φοίνικα της Σύρου, κατακτώντας την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη της κατηγορίας Performance.

Το σκάφος «Trinity» κατέκτησε για πρώτη φορά την πρώτη θέση στην κατηγορία Sport, κερδίζοντας τη μάχη από το «Water Gipsy», υπό την καθοδήγηση του αυστριακού κυβερνήτη, ο οποίος αγωνίζεται για πάνω από 25 χρόνια.

Οι καιρικές συνθήκες στην τελευταία ιστιοδρομία ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, με τους ανέμους να έχουν Βορειοδυτική διεύθυνση, ξεπερνώντας τους 35 κόμβους από το πρωί του Σαββάτου, ενώ τους 40 κόμβους ξεπέρασε ο άνεμος στο Ικάριο πέλαγος με τα κύματα να είναι έντονα μέχρι και τη Σύρο, αποδεικνύοντας τη δυσκολία που μπορεί να δημιουργήσει το Αιγαίο στους αγωνιζόμενους. Αποτέλεσμα αυτών των συνθηκών ήταν να κριθεί η πρώτη θέση στη γενική, μόλις για μισό βαθμό ποινής.

Τo «Pega ΣΝΔ» ολοκλήρωσε το 63ο Ράλλυ με 7.75 βαθμούς ποινής, ενώ το «Metarton II» είχε 8.25. Ίδια διαφορά και στα Sport με το «Trinity» να έχει 6.75 και το «Water Gipsy» 7.25. Τα πληρώματα, στα περισσότερα από τα 92 ναυτικά μίλια πλεύσης από τη Λέρο στη Σύρο κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν ισχυρό άνεμο η ένταση του οποίου ξεπέρναγε ακόμα και τα 30 ν.μ. με τον έντονο κυματισμό να κάνει ακόμα πιο δύσκολο το έργο τους. Οι πρωταθλητές του «Pega» τερμάτισαν στον Φοίνικα Σύρου με σκισμένη μαΐστρα, κάτι που δυσκόλεψε το πλήρωμα αλλά παράλληλα ανέδειξε και τις αρετές του. Στην ναυτοσύνη του πληρώματος στάθηκε και στις δηλώσεις του και ο κυβερνήτης των πρωταθλητών Τχης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Τσιγκαράς. «Η φετινή νίκη του PEGA-Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στο 63ο Ράλλυ Αιγαίου αποκτά ιδιαίτερη αξία καθώς ήρθε έπειτα από τέσσερις ιδιαίτερα απαιτητικές ιστιοδρομίες με συνεχείς εναλλαγές των καιρικών συνθηκών. Αυτό ακριβώς είναι το στοιχείο που κάνει το Ράλλυ Αιγαίου ξεχωριστό εδώ και 63 χρόνια. Καμία ιστιοδρομία δεν είναι ίδια με την προηγούμενη και κάθε μπράτσο απαιτεί διαφορετική στρατηγική, ψυχραιμία και σωστές αποφάσεις. Έτσι, παρά τη ζημιά που υπέστη το σκάφος με το σκίσιμο της μαΐστρας και τις ιδιαίτερα ισχυρές συνθήκες ανέμου που επικράτησαν στην τελευταία ιστιοδρομία, το πλήρωμα επέδειξε ψυχραιμία και επιμονή μέχρι τον τερματισμό. Συγχαρητήρια στους αξιωματικούς της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων που με επαγγελματισμό και αγωνιστικό πνεύμα οδήγησαν το PEGA στην κορυφή, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και ναυτοσύνης που χαρακτηρίζει τη Σχολή» τόνισε χαρακτηριστικά.

Την Παρασκευή το βράδυ, τα πληρώματα είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν την φιλοξενία της Λέρου με τους διοικούντες τον Ναυτικό Όμιλο να έχουν ετοιμάσει μια ιδιαίτερη απονομή επάθλων στους νικητές της 3ης ιστιοδρομίας (Χταπόδια – Λακκί) με παραδοσιακούς χορούς αλλά και εδέσματα. Η αυλαία του 63ου Ράλλυ Αιγαίου θα πέσει την Δευτέρα στις 21.00 στην Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου με την τελετή απονομής επάθλων.

Μέγας Χορηγός και του 63ου Ράλλυ Αιγαίου είναι ο Όμιλος ONEX SHIPYARDS & TECHNOLOGIES που αποτελεί ηγετική δύναμη στους τομείς της ναυπηγικής βιομηχανίας, της άμυνας, των επενδύσεων και της τεχνολογίας, προάγοντας την ανάπτυξη, την αριστεία και την καινοτομία στην Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο. Χορηγός του αγώνα είναι η εταιρεία ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ, παγκόσμιος ηγέτης στην κατασκευή σχοινιών και συρματόσχοινων για τη ναυτιλία. Υποστηρικτές είναι η εταιρεία TECHNAVA, που εξειδικεύεται στην υποστήριξη της ποντοπόρου ναυτιλίας και η JOTUN, παγκόσμιος ηγέτης στα χρώματα ναυτιλίας.