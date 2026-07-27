Ασύλληπτο αυτογκόλ τερματοφύλακα σε αγώνα της Βενεζουέλας (vid)

Viral έχει γίνει στα social media ένας τερματοφύλακας στη δεύτερη κατηγορία της Βενεζουέλας, ο οποίος πέτυχε ένα απίστευτα ασυνήθιστο αυτογκόλ, σουτάροντας ο ίδιος τη μπάλα στη εστία του.

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε σε αγώνα της δεύτερης κατηγορίας της Βενεζουέλας στην αναμέτρηση της Ρεάλ Φροντέρα με την Ουρένα, με τον Κολομβιανό τερματοφύλακα των γηπεδούχων, Σέρχιο Αβεγιανέδα να γίνεται viral.

Συγκεκριμένα, στο 29ο λεπτό, ο 23χρονος, με την ομάδα του να βρίσκεται πίσω στο σκορ με 1-0, υποδέχτηκε τη μπάλα από τον αμυντικό, όμως όταν δέχτηκε πίεση από τους αντιπάλους ο ίδιος φάνηκε να αγχώνεται, με συνέπεια να σουτάρει τη μπάλα στην ίδια του την εστία, πετυχαίνοντας ένα σπάνιο αυτογκόλ.

INSÓLITO el autogol del portero Sergio Avellaneda de Real Frontera en la Liga Futve 2 hace minutos. pic.twitter.com/GudSeYUuMw — Mario Alberto Sánchez (@MarioSanchezVe) July 25, 2026

Η Ρεάλ Φροντέρα εν τέλει γνώρισε βαριά ήττα στο τοπικό ντέρμπι με 5-1 και πολλοί ήταν αυτοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δεν άφησαν το αυτογκόλ του Αβεγιανέδα να πέσει… κάτω.

«Τι φανταστικό τερματοφύλακα έχουν», έγραψε ένας χρήστης, ειρωνευόμενος τον 23χρονο «πορτιέρο», ενώ άλλος σχολίασε και το τεχνικό επιτελείο, λέγοντας πως: «Ο προπονητής τερματοφυλάκων θα έχει πολλή δουλειά για αυτόν... αν υπάρχει»

«Αυτός ο τερματοφύλακας είναι αστείος. Πηγαίνει σπίτι χαρούμενος επειδή έπιασε το στοίχημα που έπαιξε», ανέφερε ένας άλλος χρήστης στο Twitter.