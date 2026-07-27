Τι κρατάει, τι θέλει να βελτιώσει ο Νίκολιτς και τι σημαίνουν οι δηλώσεις του για τα μεταγραφικά 

Η εικόνα του φιλικού με την Τσβόλε δεν μας έκανε σοφότερους. Η ΑΕΚ έδειξε τις βασικές της αρχές, έδειξε μέταλλο και αντίδραση όπως μας έχει συνηθίσει, αλλά έδειξε και πόσο ανάγκη έχει τα χαρακρηστικά ενός box-to-box χαφ διαφοράς... Αποστολή στην Ολλανδία Νίκος Τζαλίδης.

Κάτι που επί της ουσίας τόνισε και ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του μετά το τέλος του φιλικού αγώνα. Αν το πάρουμε από την αρχή, μπορούμε να πούμε πως η ΑΕΚ παρουσίασε μια σταθερή εικόνα στο πρώτο 45λεπτο με έλεγχο του ρυθμού και των χώρων χωρίς να παίζει με ρίσκο. Όταν, δε, ανέβασε την ένταση και την ταχύτητα της μετά το 25λεπτο, κατάφερε να γίνει δημιουργική, να βρει το γκολ με μια κίνηση αυτοματοποιημένη, σήμα κατατεθέν του Κοϊτά που βρίσκεται σε σούπερ κατάσταση και να δημιουργήσει μερικές ακόμα επικίνδυνες καταστάσεις χωρίς να κινδυνεύει. Το πιο προβληματικό σημείο αναμφίβολα, ήταν αυτό της έναρξης του δεύτερου ημιχρόνου με την ΑΕΚ να παρουσιάζει μπλακ-άουτ το οποίο ο Νίκολιτς χαρακτήρισε καταστροφικό γνωρίζοντας και ο ίδιος πως αν η ομάδα του παρουσιάσει ανάλογα κενά διαστήματα στα πλέι οφ του Champions League, δεν θα έχει καμία τύχη.

Σε αυτό το διάστημα φάνηκαν και κάποιες αδυναμίες οι οποίες είναι συνέπεια της έλλειψης ενός ταχυδυναμικου box-to-box μέσου ο οποίος θα μπορει, όπως το έκανε με επιτυχία την προηγούμενη τετραετία ο Πινέδα , να καλύπτει αφενός χώρους με την ταχύτητα του μεσοαμυντικά στις αλληλοκαλύψεις και αφετέρου, να έχει τις δυνάμεις, τα τρεξίματα και την ικανότητα να συνδέει μεσοεπιθετικά όλες τις γραμμές μεταξύ τους. Αυτός ο παίκτης κακά τα ψέματα λείπει από την ΑΕΚ καθώς οι χαφ που έχει στη διάθεση της όπως ο Κάιρινεν και ο Μαρίν ειναι άλλου τύπου. Εξαιρετικοί στη δουλειά τους, με τρομερή ακρίβεια στις μεταβιβάσεις, αλλά άλλου τύπου καθώς κινούνται σε διαφορετικά μέτρα. Δεν ειναι κάτι άγνωστο αυτό, ούτως ή άλλως η ΑΕΚ έχει βάλει σε πρώτο πλάνο τον αντί-Πινέδα προκειμένου να ξαναβάλει ταχύτητα στον άξονα της και να μπορει να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στο τρανζίσιον παιχνίδι κάτι που δεν έκανε σήμερα σε αυτό το κακό δεκάλεπτο καθώς πέραν του δευτερου γκολ υπήρχαν άλλες μια-δύο καταστάσεις που η Ενωση δεν λειτούργησε σωστά και εκτέθηκε.

Σε κάθε περίπτωση ο Μάρκο Νίκολιτς γνωρίζει καλύτερα από τον κάθε ένα ποια είναι τα προβλήματα και ποιες οι βελτιώσεις που χρειάζεται η ομάδα του. Όπως γνωρίζει καλύτερα από τον κάθε ένα, να διαβάζει το παιχνίδι και να παρεμβαίνει σε αυτό καταφέρνοντας να αλλάξει την εικόνα του γκρουπ με παρεμβάσεις του. Η διπλή αλλαγή με την είσοδο του Μάνταλου ο οποίος μπήκε και έστρωσε οργανωτικά και δημιουργικά το παιχνίδι της ΑΕΚ αλλά και αυτή του Ζίνι που έφερε ένταση και ταχύτητα παίζοντας στο δεξί φτερό, άλλαξε τα πράγματα προς το καλύτερο και η Ένωση με στρωτό, ορθολογικό και ωραίο ποδόσφαιρο από τα άκρα βρήκε δυο γκολ με τον σπουδαίο εκτελεστή Βάργκα ο οποίος αξιοποίησε δυο συστημένες σέντρες των Μαρίν-Ρότα και γύρισε το ματς. Δεν είναι η πρώτη φορά που η ΑΕΚ βγάζει μέταλλο νικητή και γυρίζει παιχνίδι , το έκανε συνεχώς πέρυσι, το έκανε και πολύ πρόσφατα στο τελευταίο φιλικού του πρώτου διαστήματος της προετοιμασίας με την Χρόνινχεν παίζοντας και με... δέκα. Το μέταλλο νικητή που βγάζει η ΑΕΚ από πέρυσι αλλά και η ικανότητα του Νίκολιτς να μεταμορφώνει την ομάδα του στην εξέλιξη ενός αγώνα είναι μεγάλη υπόθεση και πράγματα που τα θεωρούμε... θέσφατα.

Η ΑΕΚ έχει στα χέρια της τη συνταγή της επιτυχίας. Έχει στα χέρια της, τις βασικές αρχές, έχει στον πάγκο της τον άνθρωπο που την έφτασε στην επιτυχία. Αυτό που σίγουρα της λείπει και είναι και λογικό λόγω προετοιμασίας είναι η ένταση, είναι η διάρκεια και η ποιότητα στη δημιουργία. Ο Νίκολιτς δουλεύοντας καθημερινά με τους παίκτες του είναι δεδομένο πως θα τους φτάσει στο κατάλληλο επίπεδο ετοιμότητας εν όψει των πλέι οφ. Είναι πολύ σημαντικό όμως για τον ίδιο τον προπονητή όπως είπε και ο ίδιος στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι να έρθει πρώτα απ όλα ο χαφ που θα έχει ως χαρακτηριστικό την ένταση αλλά και ένας τεχνικός παίκτης για την μεσοεπιθετική γραμμή που θα παίζει στα άκρα. Ένας παίκτης τύπου Ζοάο Μάριο. Αυτές είναι οι δύο προτεραιότητες του Νίκολιτς και από εκεί και πέρα θα γίνουν και έξτρα κινήσεις που θα φέρουν επιπλέον ποιότητα και σε άλλες θέσεις. Η γλώσσα του σώματος έδειχνε έναν άνθρωπο σίγουρο, που έχει δεδομένο ότι σχετικά άμεσα μια με δυο μεταγραφές θα ολοκληρωθούν και έναν άνθρωπο αποφασισμένο να παρουσιάσει τη νέα σεζόν μια βελτιωμένη βερσιόν της ΑΕΚ προκειμένου να ανταπεξέλθει στις υψηλές προκλήσεις που υπάρχουν μπροστά με πρώτη αυτή της εισόδου στη League Phase του Champions League και φυσικά την πρόκληση του back to back.