Μαφία στα Χανιά: Το modus operandi ιατροδικαστή και τοξικολόγου, τα «μαγειρέματα» και οι διασυνδέσεις

Το «μαύρο άσπρο» έκαναν ιατροδικαστής και τοξικολόγος, έναντι αδράς αμοιβής, για χάρη της «Μαφίας της Κρήτης».

Πλήθος επί πληρωμής αλλοιώσεων σε ιατροδικαστικά πορίσματα και τοξικολογικές εξετάσεις πραγματοποίησαν ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος από τα Χανιά που συνελήφθησαν ως μέλη της «Μαφίας των Κρήτης».

Υπενθυμίζεται πως αρχηγικά μέλη της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης, η οποία εξαρθρώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, ήταν δύο αδέρφια -επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες ξενοδοχειακής μονάδας- που δραστηριοποιούνται σε παντός είδους κακουργηματικές πράξεις, όπως συστηματική διακίνηση ναρκωτικών, όπλων, εκβιασμούς κλπ, ενώ είχαν προσεγγίσει και «στρατολογήσει» αστυνομικούς αλλά ακόμη και κληρικό.

Από τη συνεχιζόμενη έρευνα προέκυψε και η εγκληματική δραστηριότητα του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου ως επιπρόσθετοι κρίκοι στην ατελείωτη αυτή αλυσίδα των εμπλεκομένων προσώπων. Οι ιατροδικαστικές εκθέσεις όσο και οι τοξικολογικές εκθέσεις στα ακροατήρια διαθέτουν αυξημένη αποδεικτική ισχύ και επηρεάζουν καθοριστικά ποινικές, αστικές και ασφαλιστικές υποθέσεις.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω αυτών των εκθέσεων ένας κατηγορούμενος μπορούσε να κριθεί ως τοξικομανής και να επωφεληθεί από τις ευνοϊκές διατάξεις της Νομοθεσίας περί Ναρκωτικών και μπορούσε κάποιος από τους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσει υπέρογκα χρηματικά ποσά ως αποζημίωση, σε περίπτωση τραυματισμού ή θανάτου.

Πώς δρούσαν ιατροδικαστής και τοξικολόγος

Ο κατηγορούμενος ιατροδικαστής, συνήθιζε να δημιουργεί αμφιβολίες όσον αφορά την εκάστοτε διερευνώμενη υπόθεση, αναγράφοντας ασάφειες. Έτσι, σε περιπτώσεις όπου μπορούσε το αποτέλεσμα να θεωρούταν δεδομένο, ο ίδιος αποτύπωνε συμπληρωματικά αμφιβολίες «δημιουργώντας» έτσι πολλαπλά ενδεχόμενα.

Ο κατηγορούμενος τοξικολόγος, εξέδιδε τοξικολογικές εκθέσεις εντελώς αντίθετες από τα πραγματικά περιστατικά. Με αυτόν τον τρόπο, υπήρχε η δυνατότητα άτομα σε ορισμένες περιπτώσεις να κρίνονται ως τοξικομανείς (επωφελούμενοι ευνοϊκές διατάξεις) και σε άλλες ως μη χρήστες (π.χ. σε περίπτωση θανατηφόρου τροχαίου δυστυχήματος). Εν αμφιβόλω κρίνεται και ο τρόπος δειγματοληψίας των εξεταζόμενων, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις το δείγμα που θα πραγματοποιούταν η εξέταση αποστελλόταν μέσω κούριερ.

Ο τοξικολόγος χρησιμοποιούσε και έναν μεσάζοντα που ήταν αργότερα ο πρόεδρος σε εργαστήριο που άνοιξαν, ο οποίος κανόνιζε κάθε διαδικασία, τυχόν δειγματοληψία, συνεννόηση με δικηγορικά γραφεία, συνεννόηση για την καταβολή των αθέμιτων ωφελημάτων κλπ.

Ήταν τέτοιο το εύρος της κακουργηματικής τους δράσης που παραποίησαν στοιχεία, σε τροχαία, αποτελέσματα τοξικολογικών εξετάσεων από λήψη ναρκωτικών, πρόκληση βαρέων σωματικών βλαβών σε αστυνομικούς που δέχτηκαν πυροβολισμούς είχαν μείνει ανάπηροι από τον «πελάτη» του και ο ιατροδικαστής δήλωνε πως ήταν υγιείς, ακόμα και παραποίηση στοιχείων σε καταγγελλόμενο βιασμό.

Ενδεικτικά... μαγειρέματα

Ενδεικτικά, άτομο με το ψευδώνυμο «Πατομπούκαλος» που είχε συλληφθεί 19 φορές για χρήση και διακίνηση ναρκωτικών, προκάλεσε το 2023 με την μηχανή του θανατηφόρο τροχαίο με την παράσυρση πεζού και ενώ βρέθηκε έχοντας στις κατοχή του ποσότητες κοκαΐνης και αρχικά θετικός σε χρήση αυτής, στη συνέχεια ο τοξικολόγος τον έβγαλε πεντακάθαρο - έναντι 5.000 ευρώ.

Σε άλλη περίπτωση, επίσης το 2023, χρηματίστηκε για να παρουσιάσει θάνατο από έμφραγμα σε έλεγχο αστυνομικών, ατόμου που στο μεταξύ είχε απορρίψει ποσότητα κάνναβης από το αυτοκίνητό του, που είχε ως επακόλουθο την πτώση του ατόμου και την πρόκληση τραυμάτων στο κεφάλι του, ως αποτέλεσμα κακοποίησης από αστυνομικούς, κάτι που τελικά δεν αποδείχτηκε και το πόρισμά του ερχόταν σε πλήρη ασυμφωνία με βιντεοληπτικό υλικό, μαρτυρικές καταθέσεις κλπ.

Σε άλλη περίπτωση, απαίτησε μέσω του δικηγόρου του γιου θανούσας σε τροχαίο δυστύχημα 10.000 ευρώ για να γράψει ότι όντως ήταν αποτέλεσμα απώλειας αισθήσεων από αιμορραγικό εγκεφαλικό εξελισσόμενο κατά την διάρκεια της εργασίας της. Το 2015, χρηματίστηκε από τον δράστη ένοπλης συμπλοκής με αστυνομικούς τους οποίους τραυμάτισε σοβαρά και υπέστησαν αναπηρίες, για να γράψει πως ήταν απόλυτα υγιείς, κάτι που βεβαίως δεν ίσχυε στην πραγματικότητα, ενώ η εξέτασή τους από τον επίορκο ιατροδικαστή πραγματοποιήθηκε προφορικά και μάλιστα σε μία καφετέρια.

Σε άλλη περίπτωση, σε εργατικό δυστύχημα ενός άντρα που έχασε την ζωή του κατά την διάρκεια επισκευής ψυγείου σε ξενοδοχείο από ηλεκτροπληξία ενώ δεν υπήρχε ρελέ ασφαλείας, απαιτούσε χρήματα από την οικογένεια του θανόντος. Επειδή δεν έλαβε το χρηματικό ποσό, έγραψε ένα πόρισμα υπέρ του ξενοδόχου, σημειώνοντας ότι θα πέθαινε ο εργαζόμενος ακόμα και αν υπήρχε ρελέ.

Παραποίησε επίσης τα στοιχεία σε υπόθεση καταγγελλόμενου βιασμού στο πλαίσιο υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας ενός γιου από τον πατέρα του, ενώ ο τοξικολόγος εμφάνιζε χρήστες ουσιών ως μη χρήστες και άλλες πολλές περιπτώσεις.

Οι τηλεφωνικές συνομιλίες που τους «έκαψαν»

Ενδεικτικές της θρασύτητας του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου είναι κάποιες από τις τηλεφωνικές συνομιλίες που τους «έκαψαν» όπου προκύπτουν και οι επαφές των δικηγόρων των ενδιαφερόμενων που αναλάμβαναν την συνεννόηση. Σε μία περίπτωση, ζητάει ο δικηγόρος του τοξικολόγου να αντιγράψει ένα κείμενο που θα του στείλει εκείνος για να δημιουργήσει αμφιβολίες για το πόρισμα καταγγελλόμενου βιασμού υπέρ του κατηγορούμενου και πελάτη του και βεβαίως έναντι αμοιβής από τους γονείς του:

Δικηγόρος: Εμείς σήμερα πήραμε μία αναβολή, με λίγο σύγκρουση. Και την πήγανε… επειδή αυτός είναι ναυτολογημένος και πήγε 25/01/2027, όμως δεν έχει αυτό καμία σημασία, εμείς πρέπει να τελειώσουμε την επεξεργασία της υποθέσεως και θα έλεγα το εξής. Αν γίνεται, στο τέλος να γράψετε, ότι η πιθανότητα είναι μηδέν κάπως, να αναφέρετε ότι δεν έγινε η σαρκική αυτή ένωσις, δεν υπήρξε ολοκληρωμένη. Αυτή το λέει, ότι δεν ολοκληρώθηκε.

Τοξικολόγος: Ναι, το λέει στην κατάθεση της.

Δικηγόρος: Ναι, ακριβώς. Θα έλεγα λοιπόν αν μπορείτε εσείς να γράψετε κάτι πάνω σε αυτό, μία παράγραφο ότι από αυτά τα αντικειμενικά στοιχεία, αν θέλετε μπορώ να γράψω εγώ πως το εννοώ και εσείς να το…

Τοξικολόγος: Ναι, ναι το καλύτερο θα είναι, το καλύτερο θα είναι αυτό.

Οι καταθέσεις των μαρτύρων

Ενδεικτικό των μέτρων αντιπαρακολούθησης που έπαιρνε ο ιατροδικαστής ήταν και ένα μυστικό ραντεβού που ζήτησε με έναν δικηγόρο, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς: «Εξεπλάγην που ήθελε την συνάντηση. Βρεθήκαμε και ο ιατροδικαστής μου είπε ότι έγινε έρευνα στην ιατροδικαστική υπηρεσία και ότι οι αστυνομικές αρχές έχουν ανασύρει πέντε υποθέσεις με προφανή σκοπό την έρευνα τους, στις οποίες έχει εμπλακεί εκείνος και με ρώτησε εάν σε κάποια από αυτές έχω εμπλοκή εγώ ως δικηγόρος. Τις ανωτέρω υποθέσεις μου τις έδειξε σε ένα χαρτί και σε όλες αναφέρονταν ονόματα.

Δεν θυμάμαι όλες τις υποθέσεις που μου έδειξε, αλλά αφορούσαν το θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα στο οποίο υπαίτιος ήταν ο γνωστός ως «Πατομπούκαλος», μία περίπτωση βιασμού Σκανδιναβής και ένα άλλο τροχαίο το οποίο δεν θυμάμαι. Επίσης, προφορικά μου ανέφερε την περίπτωση θανατηφόρου τραυματισμού που ήταν δικιά μου. Θυμάμαι ότι μου είπε να μεταφέρω στην πελάτισσά μου και αδελφή του θύματος να κρατήσει το στόμα της κλειστό γιατί “μιλάει πολύ”».

Η επίσημη παρουσίαση της υπόθεσης από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων

Κατά την επίσημη παρουσίαση της υπόθεσης, ο διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου, ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Σε συνέχεια της υπόθεσης που παρουσιάσαμε στις 2 Σεπτεμβρίου 2025, σχετικά με την εξάρθρωση πολυπληθούς και πολυεπίπεδης εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, όπλων και πυρομαχικών, αλλά και τη διάπραξη εκβιάσεων και άλλων σοβαρών αδικημάτων, σε διάφορες περιοχές της Κρήτης όπου είχαν συλληφθεί συνολικά 49 άτομα, ενώ είχε σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος 90 ατόμων για τα ως άνω αδικήματα, σας καλέσαμε σήμερα εδώ, προκειμένου να σας παρουσιάσουμε τα νεότερα στοιχεία που προέκυψαν στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο εκτέλεσης σχετικών εισαγγελικών παραγγελιών, καθώς και αυτεπάγγελτης έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, διαπιστώθηκε η ταύτιση και η παράλληλη δράση των ηγετικών μελών των εγκληματικών ομάδων που είχαν αρχικά αποδομηθεί, τα οποία λειτουργούσαν ως «συγκοινωνούντα δοχεία», με στόχο την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Παράλληλα, από την συνεχιζόμενη έρευνα, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση επιπλέον ατόμων-μελών της εγκληματικής ομάδας, τα οποία δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και παράνομου οπλισμού-πυρομαχικών, ενώ επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι επιμέρους υποομάδες δέχονταν και εκτελούσαν εντολές ως ενιαίο σύνολο.

Επιπλέον, προέκυψε ότι η οργάνωση είχε διεισδύσει και σε καίριες δομές και διωκτικές Αρχές. Ειδικότερα, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση της δράσης δημοσίων λειτουργών, όπως αστυνομικών και διοικητικών στελεχών δημοσίων οργανισμών, οι οποίοι ενεργώντας κατ’ εντολή της οργάνωσης διευκόλυναν και υποβοηθούσαν την τέλεση των εγκληματικών δραστηριοτήτων της.

Συγκεκριμένα, κατηγορούνται συνολικά τρεις αστυνομικοί, οι οποίοι μεταξύ άλλων, -κατά περίπτωση- παρείχαν πληροφορίες και κάλυψη σε μέλη της οργάνωσης, ενώ επιπλέον είχαν αναθέσει σε μέλος της οργάνωσης τη «διευθέτηση» καθώς και τους ξυλοδαρμούς έτερων ατόμων για προσωπικές τους υποθέσεις. Παράλληλα, ένας απ’ τους ανωτέρω αστυνομικούς διακινούσε ναρκωτικές ουσίες παραδίδοντας αυτές σε μέλος της οργάνωσης.

Στο ίδιο πλαίσιο, η οργάνωση είχε εξασφαλίσει σε μέλη της την πρόσβαση σε ιατροδικαστή και τοξικολόγο, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την αποδεικτική βαρύτητα των ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εκθέσεων σε ποινικές, αστικές και ασφαλιστικές υποθέσεις, εξέδιδαν ή επιχειρούσαν να εκδώσουν επιστημονικά ατεκμηρίωτες ή ψευδείς γνωματεύσεις και εκθέσεις, με σκοπό την ευνοϊκή μεταβολή της δικονομικής θέσης τρίτων, έναντι αθέμιτων χρηματικών ωφελημάτων.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκαν συνολικά 8 περιπτώσεις δωροληψίας για σύνταξη ψευδούς έκθεσης, ενώ από την Υπηρεσία μας οι ανωτέρω, ιατροδικαστής και τοξικολόγος, συνελήφθησαν δυνάμει σχετικών ενταλμάτων σύλληψης, κατηγορούμενοι για δωροληψία υπαλλήλου για ενέργεια η οποία αντίκειται στα καθήκοντά τους κατ’ εξακολούθηση και από υπαίτιο που τελεί την πράξη κατ’ επάγγελμα.

Περαιτέρω, από την έρευνα της Υ.Δ.Ε.Ε. Χανίων, απετράπη εμπρηστική ενέργεια σε βάρος αστυνομικών, καθώς συνελήφθησαν οι εν δυνάμει φυσικοί αυτουργοί αυτής.

Πιο αναλυτικά, στο πλαίσιο της συμπληρωματικής έρευνας, πραγματοποιήθηκαν 27 έρευνες σε οικίες όπου κατασχέθηκαν τηλεφωνικές συσκευές, όπλα, πυρομαχικά κλπ., ενώ -μεταξύ άλλων – προέκυψαν τα εξής:

-Εκβίαση πρώην αντιδημάρχου και λογιστή Ιεράς Μονής από μέλος της οργάνωσης, όπου τον εξανάγκασε να συντάξει ψευδή υπεύθυνη δήλωση/βεβαίωση αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς καταπατημένης έκτασης. Η βεβαίωση αυτή χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια για τη νομιμοποίηση της παράνομης καταπάτησης.

Μέλη της οργάνωσης, χρησιμοποιώντας πλασματικούς τίτλους και διαβεβαιώνοντας ψευδώς για τη νομιμότητα των διαδικασιών, καθώς και με τη συνδρομή δικηγόρου, έπεισαν επενδυτή να αγοράσει την ανωτέρω καταπατημένη έκταση. Παράλληλα, στην υπόθεση προέκυψε και η εμπλοκή κληρικού, ο οποίος διαχειρίστηκε την εκκλησιαστική περιουσία με αδιαφανείς διαδικασίες, λαμβάνοντας ποσά και ζημιώνοντας τη Μονή προς όφελος των αγοραστών.

Επιπλέον, ο κληρικός διαπραγματεύτηκε και ολοκλήρωσε αγοραπωλησίες αγροτεμαχίων και ακινήτων της εκκλησιαστικής περιουσίας, με το συνολικό τίμημα που καταβλήθηκε να είναι υπολειπόμενο της αντικειμενικής τους αξίας, προκαλώντας οικονομική ζημία σε βάρος της Μονής.

-Μέλος της οργάνωσης παρείχε, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος, «προστασία» σε ιδιοκτήτρια επιχείρησης περιπτέρου.

-Μέλη της οργάνωσης προέβησαν σε ενέργειες εκφοβισμού και άσκησης πιέσεων, καθώς και σε τρεις εμπρηστικές επιθέσεις στην οικία και την περαιτέρω περιουσία ατόμου, με σκοπό την απόσυρση έγκλησης που είχε υποβάλει σε βάρος ενός απ’ αυτούς.

-Μέλος της οργάνωσης εκβίασε ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες σχετικά με τη μίσθωση δημοτικού αναψυκτηρίου, με αποτέλεσμα την απόσυρσή τους από τους σχετικούς διαγωνισμούς, ενώ παράλληλα, καταγράφηκαν περιστατικά αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, απειλητικής συμπεριφοράς και πρόκλησης σωματικών βλαβών σε βάρος πρώην Προέδρου Κοινότητας.

-Μέλος της οργάνωσης, -με τη συνδρομή έτερου μέλους- προσπάθησε να πετύχει, με απευθείας ανάθεση, την εκμίσθωση ακινήτου που διέθετε, από Γενικό Νοσοκομείο με σκοπό να στεγαστεί εκεί ορισμένη εγκατάσταση του νοσοκομείου. Για την υπόθεση, είχε σχηματιστεί επιμέρους δικογραφία, η οποία είχε υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και είχε ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του Διοικητή του νοσοκομείου και συνεργού του, για δωροληψία υπαλλήλου.

Ταυτοποίηθηκαν ακόμη 357 συναλλαγές – αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών από μέλη της οργάνωσης, ενώ εκτιμάται ότι η συνολική ποσότητα που διακινήθηκε ανέρχεται σε 5.747 γραμμάρια κοκαΐνης και 420 γραμμάρια κάνναβης, με επιπλέον οικονομικό όφελος 238.520 ευρώ.

Ταυτοποιήθηκαν ακόμη 52 συναλλαγές – αγοραπωλησίες πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών από μέλη της οργάνωσης, καθώς και από νέα μέλη των οποίων ο ρόλος και η συμμετοχή τους στην οργάνωση πρόεκυψε στο πλαίσιο της συμπληρωματικής έρευνας».

Πηγή: ethnos.gr