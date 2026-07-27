Ο Μουρίνιο ασκεί «βέτο» σε πιθανή πώληση του Βινίσιους

Το φημολογούμενο ενδιαφέρον της Αρσεναλ για την απόκτηση του Βινίσιους Τζούνιορ, προκάλεσε… αναταραχή στις τάξεις της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ομάδα της ισπανικής πρωτεύουσας έχει ενισχυθεί σημαντικά μετά τις μεταγραφές των Κουκουρέγια, Σίλβα, Ντάμφρις και Κονατέ, ενώ βρίσκεται κοντά στην απόκτηση και του Γιαν Ντιομαντέ.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός δεν έχει ανανεώσει το συμβόλαιο του με τους Μαδριλένους, αλλά όπως είναι φυσικό, ο Ζοσέ Μουρίνιο δεν θέλει σε καμία περίπτωση ν΄αποδυναμωθεί η επιθετική λειτουργία της ομάδας, με μία ενδεχόμενη παραχώρηση του Βινίσιους Τζούνιορ.

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα «Telegraph» αυτή η μεταγραφή δεν θα είναι καθόλου απλή για τους «κανονιέρηδες», δεδομένου ότι ο Πορτογάλος προπονητής έχει ασκήσει «βέτο» για την αποχώρηση του Βραζιλιάνου διεθνή.

Για την ακρίβεια, ο Μουρίνιο έχει ξεκαθαρίσει προς πάσα κατεύθυνση, ότι δεν θέλει να φύγει κανένας από τους Εμπαπέ, Μπέλιγχαμ και Βινίσιους Τζούνιορ, που αποτελούν τα αστέρια της ομάδας του.