Πλάτενμπεργκ: «Σε προχωρημένες επαφές με τον Ολυμπιακό ο Ορτέγκα»

Ο Γερμανός δημοσιογράφος αποκαλύπτει ότι οι επαφές των «ερυθρόλευκων» με τον έμπειρο τερματοφύλακα βρίσκονται σε προχωρημένο επίπεδο.

Όπως αναφέρει ο Φλόριαν Πλάτενμπεργκ σε ανάρτησή του στο «X», ο Ολυμπιακός φουλάρει για την απόκτηση του Στέφαν Ορτέγκα, προκειμένου να καλύψει το κενό που αφήνει ο Κωνσταντίνος Τζολάκης.

Σύμφωνα με τον Γερμανό δημοσιογράφο, οι Πειραιώτες βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές με τον 33χρονο πορτιέρε, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται στις τελικές λεπτομέρειες για το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο Ορτέγκα.

Ο Πλάτενμπεργκ, στην ανάρτησή του αναφέρει ότι ο Ορτέγκα ήταν αρχικά διστακτικός και ήταν κοντά στο να απορρίψει τη πρόταση του Ολυμπαικού, αλλά οι δύο πλευρές έχουν επιστρέψει ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.