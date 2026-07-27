Πλάτενμπεργκ: «Σε προχωρημένες επαφές με τον Ολυμπιακό ο Ορτέγκα»

Όπως αναφέρει ο Φλόριαν Πλάτενμπεργκ σε ανάρτησή του στο «X», ο Ολυμπιακός φουλάρει για την απόκτηση του Στέφαν Ορτέγκα, προκειμένου να καλύψει το κενό που αφήνει ο Κωνσταντίνος Τζολάκης.
Σύμφωνα με τον Γερμανό δημοσιογράφο, οι Πειραιώτες βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές με τον 33χρονο πορτιέρε, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται στις τελικές λεπτομέρειες για το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο Ορτέγκα.
Ο Πλάτενμπεργκ, στην ανάρτησή του αναφέρει ότι ο Ορτέγκα ήταν αρχικά διστακτικός και ήταν κοντά στο να απορρίψει τη πρόταση του Ολυμπαικού, αλλά οι δύο πλευρές έχουν επιστρέψει ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
🚨⏳ EXCL | Stefan Ortega is now in advanced talks with Olympiacos.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 26, 2026
Olympiacos have been pushing for the deal as reavealed. 33 y/o free agent had been hesitant and was close to turning the move down, but the parties have now returned to the negotiating table.
The basic terms… pic.twitter.com/r7vZTWBNVA