Μετρό: Ποιοι σταθμοί κατεβάζουν ρολά νωρίτερα από σήμερα έως Πέμπτη

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αντικαταστάσεις των σιδηροτροχών στη Γραμμή 3 του Μετρό της Αθήνας. Από σήμερα, Κυριακή 26 Ιουλίου, τα συνεργεία πιάνουν δουλειά στο κομμάτι «Σύνταγμα – Μέγαρο Μουσικής», φέρνοντας προσωρινές αλλαγές στις νυχτερινές μετακινήσεις.

Αναλυτικότερα, όπως ενημερώνει η ΣΤΑΣΥ, από την Κυριακή και για τις ημέρες έως την Πέμπτη, οι στάσεις «Σύνταγμα» (Γραμμή 3), «Ευαγγελισμός» και «Μέγαρο Μουσικής» θα κατεβάζουν ρολά στις 21:40, δηλαδή δυόμισι ώρες πριν από το καθορισμένο πρόγραμμα. Σημειώνεται πως η πρόσβαση στον σταθμό «Σύνταγμα» θα συνεχίζεται κανονικά για τους επιβάτες της Γραμμής 2.

Όση ώρα διαρκούν οι παρεμβάσεις, τα τρένα της Γραμμής 3 θα κινούνται αποκλειστικά στα τμήματα «Δημοτικό Θέατρο – Μοναστηράκι» και «Αμπελόκηποι – Δ. Πλακεντίας – Αεροδρόμιο».

Οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν:

από ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:06,

από ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:29,

από ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:31,

από ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:33,

από ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:34,

από Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:30,

από ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:44,

από ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:46,

από ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:47,

από ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:49.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ/ΑΠΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ:

– Τελευταίοι συρμοί:

από Σύνταγμα προς Αεροδρόμιο στις 21:31,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:06 και

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:10.

Μετά την έναρξη των τεχνικών εργασιών στις 21:40, οι συρμοί με κατεύθυνση το Αεροδρόμιο θα αναχωρούν από τον σταθμό Αμπελόκηποι (ΠΡΟΣΟΧΗ: οι συρμοί θα εκκινούν από την αποβάθρα 2, προς Δημοτικό Θέατρο) και οι συρμοί που αναχωρούν από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν το δρομολόγιό τους στον σταθμό Αμπελόκηποι. Αναλυτικά:

– Αναχωρήσεις από Αμπελόκηποι προς Αεροδρόμιο στις 22:07, 22:47 και 23:23 από Αεροδρόμιο προς Αμπελόκηποι στις 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί (για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 ως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό) την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ23 «Στ. Μετρό Μοναστηράκι – Στ. Μετρό Αμπελόκηποι». Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

– Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Μοναστηράκι – Στ. Μετρό Αμπελόκηποι:

«ΣΤ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ» (προσωρινή στάση, επί της οδού Ερμού), «ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Σταδίου με όνομα ΟΜΟΝΟΙΑ), «ΣΤ. ΣΥΝΤΜΑ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας με όνομα Σύνταγμα), «ΣΤ. ΕΥΓΕΛΙΟΣ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας με όνομα ΣΤ. ΕΥΓΕΛΙΟΣ), «ΣΤ. ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας, με όνομα ΙΛΙΣΙΑ), «ΣΤ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» (προσωρινή στάση επί της οδού Δημήτριου Σούτσου 46).

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Αμπελόκηποι – Στ. Μετρό Μοναστηράκι:

«ΣΤ.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» (προσωρινή στάση επί της οδού Δημήτριου Σούτσου 46), «ΣΤ.ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας με όνομα ΙΛΙΣΙΑ), «ΣΤ.ΕΥΓΕΛΙΟ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας με όνομα ΝΟΣΟΚ.ΕΥΓΕΛΙΟΣ), «ΣΤ. ΣΥΝΤΜΑ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας με όνομα ΣΥΝΤΜΑ), «ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ» (υπάρχουσα στάση στην οδό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ με όνομα Ομόνοια), «ΣΤ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ» (προσωρινή στάση, επί της οδού Ερμού).

Η λεωφορειακή Γραμμή Χ23 θα περνάει από όλους τους κλειστούς σταθμούς και θα συνδέει τους σταθμούς Μοναστηράκι και Αμπελόκηποι.

Για τις αναχωρήσεις λεωφορείων της Χ23 στις 23:58 και 00:10 από τον σταθμό Μοναστηράκι, συρμός στον σταθμό Αμπελόκηποι θα εκκινεί περίπου στις 00:45 με τερματικό τον σταθμό Δ. Πλακεντίας.

Για τις αναχωρήσεις λεωφορείων της Χ23 στις 23:46 και 23:58 από τον σταθμό Αμπελόκηποι συρμός στον σταθμό Μοναστηράκι θα εκκινεί περίπου στις 00:45 με τερματικό τον σταθμό Δημοτικό Θέατρο.

«Κατανοούμε την αναστάτωση, που οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκαλούν στους επιβάτες μας, κρίνονται ωστόσο αναγκαίες, για την εκτέλεση των σημαντικών αυτών έργων, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων». επισημαίνει στην ανακοίνωση της η ΣΤΑΣΥ.

Πηγή: ethnos.gr