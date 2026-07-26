Η Αδαμοπούλου πήρε τη νίκη απέναντι στη Στεφανίδη στο επί κοντώ (vid)

Η Αριάδνη Αδαμοπούλου ήταν η μεγάλη νικήτρια στο επί κοντώ γυναικών του Stoiximan Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Στίβου, που διεξάγεται στον Βόλο, επικρατώντας της Κατερίνας Στεφανίδη στον τελικό.

Η Αδαμοπούλου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με άλμα στα 4,40 μέτρα, ύψος που πέρασε με την πρώτη προσπάθεια, έχοντας προηγουμένως ξεπεράσει τα 4,15 μ., 4,25 μ. και 4,35 μ. Στη συνέχεια δοκίμασε στα 4,45 μ., χωρίς όμως να καταφέρει να περάσει τον πήχη.

Από την πλευρά της, η Κατερίνα Στεφανίδη μπήκε στον αγώνα στα 4,15 μέτρα, τα οποία πέρασε με την πρώτη προσπάθεια, όπως και τα 4,25 μ. Στα 4,35 μ. είχε δύο αποτυχημένες προσπάθειες και επέλεξε να αφήσει το ύψος, επιχειρώντας απευθείας στα 4,40 μ., όπου όμως δεν κατάφερε να ολοκληρώσει επιτυχημένο άλμα. Έτσι, ολοκλήρωσε τον αγώνα της στη δεύτερη θέση με καλύτερη επίδοση τα 4,25 μ.

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Αναστασία Ρέτσα με άλμα στα 4,15 μέτρα, ενώ η Πετρούλα Βολτέα πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, ισοφαρίζοντας το ατομικό της ρεκόρ με 4,05 μέτρα, επίδοση που της χάρισε την τέταρτη θέση.