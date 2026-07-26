Φετινό ρεκόρ για Σκαρβέλη στη σφυροβολία - Γκαραγκάνης και Εμμανουηλίδου επικράτησαν στα 200 μ. (vids)

Τα μεγάλα ονόματα επιβεβαίωσαν τον τίτλο του φαβορί στα αγωνίσματα της δεύτερης ημέρας του Stoiximan Πανελληνίου Πρωταθλήματος Στίβου, που φιλοξενείται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου.

Στη σφυροβολία, η Σταματία Σκαρβέλη (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος) συνέχισε την κυριαρχία της, φτάνοντας τους οκτώ πανελλήνιους τίτλους. Η 31χρονη αθλήτρια ξεκίνησε με 66.61 μ., ανέβηκε στα 67.55 μ. στην τρίτη προσπάθεια, βελτιώθηκε στα 67.87 μ. στην τέταρτη και ολοκλήρωσε τον αγώνα με φετινό ατομικό ρεκόρ 69.11 μ., ξεπερνώντας τα 69.08 μ. που είχε σημειώσει στο μίτινγκ του Γουίλμινγκτον. Η Σκαρβέλη πραγματοποίησε την πρώτη της φετινή εμφάνιση επί ελληνικού εδάφους και πλέον στρέφει την προσοχή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Δεύτερη ήταν η Σταυρούλα Κοσμίδου (Αίολος Πτολεμαΐδας ΓΕ) με 62.98 μ. και τρίτη η Παρασκευή Πουλλή (ΔΕΑΣ Δάφνη Ρόδου) με 62.58 μ.

Στη δισκοβολία των ανδρών, ο Δημήτρης Παυλίδης (ΑΣ Κιλκίς Αίας) κατέκτησε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το χρυσό μετάλλιο. Μετά από τρεις βολές κάτω από τα 60 μέτρα, ανέβασε την απόδοσή του στην τέταρτη προσπάθεια, όπου σημείωσε 62.09 μ., επίδοση που του χάρισε τη νίκη και αποτελεί την καλύτερή του στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Δεύτερος ήταν ο Κώστας Μπουζάκης (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος) με 54.47 μ., τρίτος ο Αρτέμης Αδαμάκης (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος) με 53.88 μ., ενώ την τετράδα συμπλήρωσε ο Ιάσων Θανόπουλος (ΠΑΟ) με 52.82 μ.

Στη σφαιροβολία των γυναικών, η απουσία των Μαρίας Ραφαηλίδου και Αναστασίας Ανδρεάδη, οι οποίες ετοιμάζονται για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 στο Γιουτζίν, δεν στέρησε το ενδιαφέρον. Η Μαρία Μαγκούλια (Εν Καζώνης-Κάλυμνος 2000) πήρε τη νίκη με 15.34 μ., αφήνοντας στη δεύτερη θέση την Αναστασία Ντραγκομίροβα (ΑΣ Κένταυρος), η οποία έριξε 15.33 μ. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Μαρία Ανδρεάδη (ΓΣ Κερατσινίου) με 14.40 μ.

Στα 200 μέτρα των ανδρών, ο Σωτήρης Γκαραγκάνης (ΟΦΚΑ Οδυσσέας Αγ. Δημητρίου) ολοκλήρωσε ιδανικά τη διοργάνωση, κατακτώντας το τρίτο του χρυσό μετάλλιο, μετά τις επιτυχίες του στα 100 μ. και στη σκυταλοδρομία 4Χ100 μ. Με χρόνο 20.83 (-0,8) επικράτησε στον τελικό, κατακτώντας παράλληλα τον τίτλο για τρίτη διαδοχική χρονιά στο αγώνισμα. Ο Βασίλης Μυριανθόπουλος (ΠΑΟ) τερμάτισε δεύτερος σε 21.00 και ο Νίκος Παναγιωτόπουλος (ΓΣ Άθλος Κερατσινίου-Δραπετσώνας) τρίτος με 21.25.

Στις γυναίκες, η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας) πανηγύρισε το δεύτερο χρυσό της στο πρωτάθλημα, μετά την κοινή πρωτιά στα 100 μέτρα. Παρότι προερχόταν από θλάση που υπέστη μετά το Βαλκανικό Πρωτάθλημα, επικράτησε στα 200 μ. με 23.34 (+1,2), αφήνοντας πίσω της τη Ραφαέλα Σπανουδάκη (ΓΣ Ηλιούπολης), η οποία ολοκλήρωσε την κούρσα σε 23.38. Την τρίτη θέση κατέλαβε η Δήμητρα Τσουκαλά (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας) με 23.93.

Στα 400 μέτρα με εμπόδια των ανδρών, ο Δημήτρης Λεβαντίνος (Παναθηναϊκός ΑΟ) συνέχισε το απόλυτο των τελευταίων ετών, κατακτώντας τον τέταρτο συνεχόμενο τίτλο. Ο πρωταθλητής τερμάτισε σε 50.26, επίδοση που αποτελεί νέο ατομικό ρεκόρ, ενώ αξιοσημείωτο ήταν ότι και οι οκτώ φιναλίστ πέτυχαν προσωπικές επιδόσεις. Ο Πέτρος Παπαγιάννης (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας) ήταν δεύτερος με 50.57 και ο Χαράλαμπος-Νίκος Χαρατσίδης (ΣΑΚΑ) τρίτος με 50.77, αμφότεροι με νέα ατομικά ρεκόρ.

Στα 400 μέτρα με εμπόδια των γυναικών, η Δήμητρα Γναφάκη (Παναθηναϊκός ΑΟ) επέστρεψε στην κορυφή του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, κατακτώντας τον τέταρτο τίτλο της με χρόνο 57.39, που αποτελεί και την καλύτερη φετινή της επίδοση. Η Λάουρα Ζενέγια (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας) κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 57.71, ενώ η Μάγια Γεωργιάδου (Παναθηναϊκός ΑΟ) ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου με 58.50. Τέταρτη ήταν η Ελιμπιώνα Ζενέγια, σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική κούρσα, όπου έξι αθλήτριες τερμάτισαν κάτω από τα 60 δευτερόλεπτα.

Κούρσα «καρμπόν» με την περσινή διοργάνωση έγινε στον τελικό των 800 μ., με την Εμμανουέλα Πλάκα (ΑΕΚ) να επαναλαμβάνει την επιτυχία της. Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, η αθλήτρια της ΑΕΚ κατάφερε να περάσει τη Γεωργία-Μαρία Δεσπολλάρη (ΓΣ Ηλιούπολης) στα τελευταία μέτρα και να φτάσει στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.

Η Πλάκα τερμάτισε σε 2:03.62, ενώ η Δεσπολλάρη (ΠΑΟ) ακολούθησε με 2:04.25. Την τρίτη θέση κατέλαβε η Άνθη Κυριακοπούλου (ΠΑΟ) με 2:06.85, σημειώνοντας την καλύτερη φετινή της επίδοση.

Την ανοδική της πορεία συνέχισε και η Άλκηστις Γκιβιζίνη (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας) που ήταν τέταρτη με 2.06.92 και νέο ατομικό ρεκόρ.

Ο σταθερότερος φέτος αθλητής στα 800 μ., Χριστόφορος Κούτλης (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας) ήταν ο νικητής στο Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα με 1:50.01.

Στη δεύτερη θέση ολοκλήρωσε την προσπάθειά του ο Ηλίας Αργύρης (ΑΕ Ολυμπίας Πατρών) με 1:50.47, ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο έμπειρος Χαράλαμπος Λάγος (Παναθηναϊκός ΑΟ), ο οποίος τερμάτισε σε 1:50.50. Ο αθλητής έφτασε στη δεύτερη νίκη του σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ανοιχτού.