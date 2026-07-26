Σκροπολίθας: «Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους αθλητές μας»

Ο προπονητής της Εθνικής Εφήβων Βασίλης Σκροπολίθας έδωσε συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες του μετά την άνετη νίκη της Ελλάδας κόντρα στην Αυστρία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Το πιο δύσκολο κομμάτι σε αυτά τα τουρνουά είναι το πνευματικό και το πόσο γρήγορα ξεχνάς τον προηγούμενο αγώνα, είτε έχει θετικό, είτε έχει αρνητικό αποτέλεσμα.

Τα παιδιά είναι συνειδητοποιημένα και το απέδειξαν και σήμερα από την αρχή του παιχνιδιού.

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους αθλητές μας και σε ολόκληρο το επιτελείο, γιατί η προσπάθεια που κάνουν είναι μεγάλη και επίπονη.

Τα ξεχνάμε όλα πάλι και στρέφουμε την προσοχή μας στο αυριανό παιχνίδι. Αυτή είναι η διαδικασία, να κοιτάς μπροστά».