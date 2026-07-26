Στέφθηκαν πρωταθλήτριες Ελλάδας οι Ζαφειρίου και Σιρίνινα στο Σύνταγμα (vid)

Μετά από έναν καταπληκτικό τελικό, στο κατάμεστο γήπεδο που έχει στηθεί στην πλατεία Συντάγματος και που διήρκησε σχεδόν μία ώρα, οι Βίβιαν Ζαφειρίου και η Αναστασία Σιρίνινα επικράτησαν με 2-0 σετ (21-18, 21-19) των Δήμητρα Μαναβή, Όλγα Στράντζαλη και είναι οι νέες πρωταθλήτριες Ελλάδας στο μπιτς βόλεϊ.

Τα τέσσερα κορίτσια προσέφεραν εντυπωσιακό θέαμα και αποθεώθηκαν από τον κόσμο που είχε γεμίσει ασφυκτικά τις εξέδρες περίπου δύο ώρες πριν από την έναρξη των τελικών.

Στο πρώτο σετ Αναστασία και Βίβιαν κατάφεραν να μετατρέψουν το 6-6 σε 10-6, ωστόσο Δήμητρα και Όλγα κατάφεραν να μαζέψουν άμεσα τη διαφορά (10-9) και η εικόνα του ντέρμπι να παραμένει μέχρι το 14-12. Εκεί τα καλά σερβίς έφεραν τη διαφορά στο +5 (18-13 με άσσο Σιρίνινα). Μαναβή και Στράντζαλη προσπάθησαν για μια νέα ανατροπή, πλησίασαν σε 19-17 και στο 20-18 η χαμένη κόντρα έδωσε το σετ σε Ζαφειρίου, Σιρίνινα.

Παρόμοιο το σενάριο και στο 2ο σετ όπου είχαμε μάχη πόντο με πόντο αρχικά, με τις Ζαφειρίου, Σιρίνινα να ξεφεύγουν με 15-12 και να διατηρούν το +3 μέχρι το 16-13. Τα σερβίς της Μαναβή έφεραν την ολική ανατροπή για το 16-17 για να αρχίσει το θρίλερ. Όλγα και Δήμητρα κράτησαν το προβάδισμα μέχρι το 18-19, που έγινε 20-19 (επίθεση Σιρίνινα).

Η Στράντζαλη έσβησε το πρώτο ματς μπολ και με δικό της άσο έφερε το πρώτο δικό τους σετ μπολ (20-21) όμως στην επόμενη φάση δεν μπόρεσε να τελειώσει την κόντρα μπάλα με την Ζαφειρίου ισοφαρίζει (21-21). Νέο μπλοκ της Σιρίνια έφερε το δεύτερο ματς μπολ και η κόντρα επίθεση της Ζαφερίου έδωσε τέλος στο θρίλερ.