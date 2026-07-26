Αντίπαλος Ολυμπιακού: Ανατροπή με Τάντιτς και Ναϊμέγκεν!

Ο Σέρβος επιθετικός ετοιμάζεται για ένα ευρωπαϊκό... last dance με την ολλανδική ομάδα, η οποία θα βρεθεί στο δρόμο του Ολυμπιακού στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Λίγες ημέρες μετά τη δήλωση του γενικού διευθυντή, Βίλκο φαν Σάικ, ότι οι οικονομικές απαιτήσεις του Ντούσαν Τάντιτς κρίθηκαν υπερβολικές για τα δεδομένα της Ναϊμέγκεν, ο 37χρονος επιθετικός αναθεώρησε και επιστρέφει στην Eredivisie για τρίτη φορά!

Παρά το γεγονός ότι είχε καλύτερες προτάσεις, ειδικά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά τη θητεία του στην Αλ-Ουάντα, το όραμα του συλλόγου, το δέλεαρ του Champions League και το οικείο περιβάλλον στην Ολλανδία, «κλείδωσαν» την οριστική απόφασή του.

Μοιραία, θα βρεθεί στο δρόμο του Ολυμπιακού με στόχο τη league phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης (4/8 & 11/8), ενώ στο παρελθόν είχε «παίξει» στο «ερυθρόλευκο» ρεπορτάζ. Μάλιστα, σε 812 παιχνίδια μετρά 235 γκολ και 286 ασίστ.