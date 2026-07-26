Επέστρεψαν στην κορυφή της Ελλάδας οι Παπαδημητρίου και Ιωαννίδης (vid)

Τέσσερα χρόνια μετά τον τίτλο που κατέκτησαν στον Άγιο Νικόλαο, ο Θοδωρής Παπαδημητρίου και ο Παναγιώτης Ιωαννίδης είναι ξανά στην κορυφή, καθώς επικράτησαν με 2-0 (21-13, 21-18)των περσινών πρωταθλητών Σταύρου Ντάλλα, Δημήτρη Χατζηνικολάου στο κατάμεστο γήπεδο στην πλατεία Συντάγματος.

Αυτός είναι ο 6ος τίτλος για τον Παπαδημητρίου που ξεκίνησε τη συλλογή του το 2007 (με συμπαίκτη τον Μάνο Δημητριάδη) για να ακολουθήσουν οι τρεις πρωτιές με τον Δημήτρη Νιώπα (2016, 2017, 2019) και μετά ο Άγιος Νικόλαος (2022), ενώ σε ηλικία 41 ετών γίνεται ο μεγαλύτερος που ανεβαίνει στο πρώτο σκαλί του βάθρου.

Στην εκκίνηση του αγώνα υπήρχε η απόλυτη ισορροπία, αλλά στο 5-5 Θοδωρής και Παναγιώτης ξέφυγαν για πρώτη φορά με +2 (5-7). Λίγο αργότερα το 9-11 έγινε 9-15 καθώς Δημήτρης και Σταύρος δεν έβρισκαν λύσεις επιθετικά και το σετ έκλεισε στο 13-21.

Με τους Παπαδημητρίου, Ιωαννίδη να προηγούνται με 4-6 στο β’ σετ, Ντάλλας, Χατζηνικολάου έβγαλαν αντίδραση και με άσσο του τελευταίου και μπλοκ του πρώτου προηγήθηκαν με 7-6 και έφτασαν για πρώτη φορά στο +2 (11-9). Ο Παπαδημητρίου πήρε την αλλαγή και ακολούθησε το σόου Ιωαννίδη στο μπλοκ όπου πήρε τρεις διαδοχικούς πόντους για το 11-13.

Μετά από ένα απίθανο ράλι οι τελικοί νικητές ξέφυγαν με 12-15, με τους περσινούς πρωταθλητές να επιστρέφουν (14-15), αλλά στο 17-19 έχασαν την ευκαιρία να πλησιάσουν και πάλι στον πόντο. Ο Ντάλλας έσβησε το πρώτο ματς μπολ (18-20), αλλά η επίθεση του Ιωαννίδη έδωσε τέλος στον αγώνα.