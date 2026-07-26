Η Ρεάλ συμφώνησε με την Λειψία για τον Ντιομαντέ - Πάνω από 100 εκατομμύρια το deal

Η Ρεάλ Μαδρίτης πυροδότησε την «βόμβα» με τον Γιαν Ντιομαντέ, αφού ήρθε σε συμφωνία με την Λειψία για την απόκτηση του 19χρονου εξτρέμ.

Οι Μαδριλένοι τα τελευταία 24ωρα πίεσαν την γερμανική ομάδα για την επίτευξη deal, με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο να αποκαλύπτει ότι οι δύο ομάδες κατέληξαν σε οριστική συμφωνία το βράδυ της Κυριακής.

Η Ρεάλ θα δώσει στην Λειψία ένα ποσό πάνω από τα 100 εκατ. ευρώ, με τον Ντιομαντέ να έχει δώσει ήδη τα χέρια με τους Μαδριλένους, έχοντας πλέον το «πράσινο φως» να ταξιδέψει στην Ισπανία.

Μέσα στην εβδομάδα ο Ντιομαντέ, θα βρίσκεται στην Ισπανία, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του με την Ρεάλ, που θα έχει διάρκεια έως το 2031.