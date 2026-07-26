Ασημένιος: «Πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι»

Η Εθνική Εφήβων επέστρεψε στο παρκέ του Ευρωμπάσκετ U18 με νίκη. Μετά από την ήττα της πρεμιέρας από το Ισραήλ, επικράτησε της Αυστρίας, έχοντας καλύτερη παρουσία από την αρχή ως το τέλος της αναμέτρησης. Ο Θανάσης Ασημένιος ήταν από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης βοηθώντας την ομάδα να χτίσει μια διαφορά και να την διατηρήσει, κάνοντας και ατομικό ρεκόρ με τη φανέλα των «μικρών» εθνικών ομάδων με τους 16 πόντους που σημείωσε.

Το ρεκόρ μπαίνει στη συζήτηση, θυμάται παιχνίδια, σκορ, αλλά γι’ αυτόν το πιο σημαντικό είναι ότι μετά από τον αγώνα με το Ισραήλ η ομάδα έβγαλε αντίδραση: «Έχουμε κάνει μια συμφωνία με τον κόουτς πως είτε χάσουμε, είτε κερδίσουμε, θα πρέπει να το ξεχνάμε ως την ώρα του φαγητού. Είτε είμαστε χαρούμενοι, είτε είμαστε στενοχωρημένοι θα πρέπει το παιχνίδι που έχει τελειώσει να μένει πίσω. Δεν ήταν και τόσο εύκολο χθες, αλλά το κάναμε. Κοιτάξαμε μπροστά και από χθες το απόγευμα το μυαλό μας ήταν στο σημερινό παιχνίδι με την Αυστρία. Θέλαμε να επιστρέψουμε με νίκη και το καταφέραμε».

Η συνέχεια αναμένεται πιο δύσκολη, αφού στο πρόγραμμα υπάρχει ο αγώνας με τη Γαλλία (27/7, 14.00). Ένας αντίπαλος εξ ορισμού σκληρός, τον οποίο όμως η ελληνική ομάδα γνωρίζει αρκετά καλά από το φιλικό στο πλαίσιο του διεθνούς τουρνουά “The Legend” στην Αγρόπολη. Εκεί όπου η Ελλάδα άγγιξε τη νίκη: «Μπορούμε να νικήσουμε, αρκεί να είναι το μυαλό συγκεντρωμένο στο παιχνίδι και στο πλάνο που θα έχουμε στα χέρια μας. Στο φιλικό το παιχνίδι έφτασε να είναι στα χέρια μας, αλλά χάσαμε στις λεπτομέρειες. Θα δούμε και το βίντεο, θα μιλήσουμε και πιο αναλυτικά με τους προπονητές μας και θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι».

Ο Ασημένιος αρνείται να χρησιμοποιήσει τη λέξη «φόβο» γενικότερα και ειδικότα γιατί η Γαλλία είναι ένας αντίπαλος γνώριμος: «Ο στόχος όταν μπαίνει στο γήπεδο είναι να νικήσεις. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και αύριο και ξάθε φορά που θα μπούμε να παίξουμε».

Ο ίδιος έχει περάσει ένα ακόμη καλοκαίρι στα γαλανόλευκα, αλλά είναι κάτι που ουδόλως τον στενοχωρεί: «Όχι… Τι να με πειράζει… Το αντίθετο. Είναι τιμή να φοράς τη φανέλα αυτή. Κι επιπλέον είμαστε πια μια παρέα ως ομάδα, συναντιόμαστε κάθε καλοκαίρι, γνωριζόμαστε και θέλουμε να είμαστε εδώ. Κάποιοι είμαστε από τους παμπαίδες μαζί. Και θα θέλαμε ένα μετάλλιο. Θέλουμε να τα καταφέρουμε, να φτάσουμε ψηλά για την Εθνική Ομάδα. Ελπίζω να έχουμε και την τύχη με το μέρος μας για να τα καταφέρουμε».