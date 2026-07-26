Καιρός: Στους 37 βαθμούς θα σκαρφαλώσει η θερμοκρασία τη Δευτέρα

Με άνοδο της θερμοκρασίας θα ξεκινήσει η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, με τον καιρό να κινείται σε καθαρά καλοκαιρινούς ρυθμούς, έπειτα από την μικρή ανάσα δροσιάς των προηγούμενων ημερών.

Ειδικότερα, τη Δευτέρα ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στα περισσότερα τμήματα της χώρας, με λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά της Ηπείρου, της Ανατολικής και ίσως και της Δυτικής Μακεδονίας κατά τις μεσημβρινές ώρες. Μέτριες συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται στην ατμόσφαιρα κυρίως στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 21 έως 35 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 21 έως 37 βαθμούς, στην Ήπειρο από 20 έως 33 βαθμούς, στη Θεσσαλίας από 21 έως 38 βαθμούς, στη Στερεά Ελλάδα και στην Εύβοια από 21 έως 38 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 22 έως 37 βαθμούς, στην Κρήτη από 22 έως 36 βαθμούς, στα Επτάνησα από 24 έως 33 βαθμούς, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 24 έως 37 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές-βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ και τοπικά έως και 5 μποφόρ στο Νότιο Αιγαίο. Στο Βόρειο Αιγαίο, οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες διευθύνσεις 3-4 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν από νότιες-νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ και τοπικά έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ κυρίως από νοτιοδυτικές διευθύνσεις, ενώ τις βραδινές ώρες θα στραφούν σε βορειοδυτικούς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια θα επικρατήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας με λίγες μόνο αραιές νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες-νοτιοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ και τοπικά έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Μελτέμια στο Αιγαίο από την Τρίτη

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, τη Δευτέρα θα ανέβει εκ νέου η θερμοκρασία. Στα ανατολικά ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 37 και πιθανώς τοπικά τους 38 βαθμούς, κυρίως στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο, αλλά ενδεχομένως και στην Κρήτη.

Στη Βόρεια Ελλάδα θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες και πολύ τοπικές μπόρες, χωρίς ιδιαίτερη ένταση ή μεγάλο όγκο νερού.

Από την Τρίτη, επιστρέφουν τα μελτέμια στο Αιγαίο, φτάνοντας τα 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ. Από την Τετάρτη και έως το τέλος της εβδομάδας οι βοριάδες θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο, αγγίζοντας τα 7 με 8 μποφόρ και επηρεάζοντας και ηπειρωτικές περιοχές.

Παρά τους ισχυρούς ανέμους, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε καθαρά καλοκαιρινά επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται στους 36 με 37 βαθμούς.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό της Δευτέρας

Στα βόρεια παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα κεντρικά και νότια από δυτικές 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 και στη νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και τις βραδινές ώρες από δυτικές με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο (περιοχή Κέρκυρας - Παξών) και την Ήπειρο όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της Ηπείρου μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και το μεσημέρι - απόγευμα στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στη Θεσσαλία όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα κεντρικά και νότια από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 και τοπικά στην Κρήτη 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για τον καιρό την Τρίτη

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο και Αιγαίο τοπικά 7 και από τις βραδινές ώρες πιθανώς 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά.

Η πρόγνωση για τον καιρό την Τετάρτη

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων κυρίως στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Πηγή: iefimerida.gr