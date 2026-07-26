Παναθηναϊκός: Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Σιώπη στην Τουρκία

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων για να ολοκληρωθεί η παραχώρηση του Μανώλη Σιώπη σε ομάδα της Τουρκίας.

Ο Μανώλης Σιώπης μπορεί να ακολούθησε την προετοιμασία του Παναθηναϊκού και να πήρε χρόνο συμμετοχής στα φιλικά, όμως δεν βρισκόταν ποτέ στα βασικά πλάνα του Τζέικομπ Νίστρουπ και εδώ και αρκετές ημέρες ήταν δεδομένη η αποχώρησή του, κάτι που φάνηκε και από την απουσία του από την αποστολή για το ματς με την Πάκσι.

Ο ΑΠΟΕΛ ήθελε πολύ να τον αποκτήσει και άνθρωπος της ομάδας ήρθε στην Αθήνα, ο Άρης φαίνεται πως έδειξε επίσης ενδιαφέρον, όμως τελικά ο Έλληνας χαφ θα συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα της Τουρκίας, με την μεταγραφή του να βρίσκεται στο τελικό στάδιο.

Οι «πράσινοι» βρίσκονται σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων και μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να «κλειδώσει» η συμφωνία και αν γίνει γνωστή και η ομάδα που θα αποκτήσει τον διεθνή άσο.