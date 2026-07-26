Νίκολιτς: «Προέχει να ενισχυθούμε στο κέντρο - Και χαρτιά να παίζουμε, θέλουμε να κερδίζουμε»

Ο Σέρβος προπονητής μοιράστηκε τις σκέψεις του με τους απεσταλμένους δημοσιογράφους, στη λήξη του πρώτου φιλικού της ΑΕΚ στο δεύτερο στάδιο της θερινής προετοιμασίας. Αποστολή στην Ολλανδία: Νίκος Τζαλίδης.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς μετά το 2-3 της Ένωσης επί της Τσβόλε:

Ένα σχόλιο για το ματς και την εμφάνιση της ΑΕΚ: «Μου άρεσε το παιχνίδι, πρώτον γιατί παίξαμε σε κανονικό γήπεδο, σε κανονικές συνθήκες, ήταν ιδέα της Τσβόλε γιατί ήταν η πρόβα τζενεράλε της αντιπάλου. Πολύ σημαντικό ότι είχαν πολλοί παίκτες την ευκαιρία, μετά τον Μάιο ουσιαστικά, να παίξουν 90 λεπτά σε έναν αγώνα. Είμαι ευχαριστημένος από τον έλεγχο του αγώνα, τον έλεγχο της μπάλας στο πρώτο ημίχρονο, μετά το πρώτο δεκάλεπτο στο β' ημίχρονο ήταν καταστροφικό γιατί εκεί φανήκαμε αλαζονικοί και ήρεμοι αλλά καταφέραμε και αντιδράσαμε γρήγορα μετά τα δυο γκολ που δεχθήκαμε, γυρίσαμε το παιχνίδι και αυτή τη στιγμή είδατε μια ενδεκάδα που έμεινε για ώρα στο χορτάρι, το ίδιο θα γίνει και την Τετάρτη όμως τότε θα έχουμε διαφορετική ενδεκάδα κι έτσι θα πάμε και στο τελευταίο φιλικό. Γενικά είμαστε καλά, δεν είχαμε τραυματισμούς, εκτός από Καλοσκάμη και Αλεξίου που είχαν μικροπροβλήματα και αναμένω αύριο να προπονηθούν μαζί μας. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την συμπαράσταση του κόσμου, είναι πάντα ωραίο να ακούς τα συνθήματα και να νιώθεις την παρουσία τους».

Για το αν η ΑΕΚ έχει νοοτροπία νικητή και τι θέλει διόρθωση: «Έχουμε τρεις νίκες και μια ισοπαλία, δεν είναι κακός απολογισμός αν και τα αποτελέσματα δεν μετρούν και τόσο στα φιλικά, όμως και χαρτιά να παίζεις με τους φίλους σου θες να κερδίζεις, το ίδιο συμβαίνει και με εμάς. Από την εμφάνιση έμεινα ικανοποιημένος από τον έλεγχο της μπάλας και από τα στημένα τόσο αμυντικά όσο κι επιθετικά, επιθετικά κάναμε τρεις φάσεις. Αυτό που δεν μου άρεσε είναι ότι από το 45 μέχρι το 60 χάσαμε τη μαχητικότητά στα μαρκαρίσματα, τις μονομαχίες, αν και είναι φυσιολογικό γιατί έπαιξαν όλο το ματς, μιλάμε για το διάστημα από το 45 έως το 60 κι αυτό με προβλημάτισε. Έμεινα ικανοποιημένος από τις αλλαγές, τον Πέτρο, τον Ζίνι, μπήκαν και βοήθησαν, πάντα έχουμε την ανάγκη, ενόψει των διοργανώσεων που θα συμμετέχουμε, να έχουμε όσο το δυνατόν ευρύτερη ομάδα. Περιμένω δυο παίκτες τις επόμενες ημέρες, στη συνέχεια ίσως κι άλλους. Έχουμε μπροστά μας την μεγάλη πρόκληση του Champions League όμως προηγείται το Σούπερ Καπ που είναι ένας τίτλος που πρέπει να κατακτήσουμε και αυτό που πάντα επιμένω είναι ότι ευρύτερος στόχος είναι να πάρουμε ξανά τον τίτλο στο πρωτάθλημα, κάτι που θα μας οδηγήσει ξανά στο Champions League».

Για τις μεταγραφές και την ένταση στην ομάδα: «Πολύ απλά, χρειαζόμαστε μέσους, δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω, έχουν φύγει πέντε παίκτες κι έχει έρθει ένας οπότε μιλάμε για ανάγκη κάλυψης και ποιοτικά αλλά και αριθμητικά, εκεί στρέφουμε το ενδιαφέρον μας, μετά μπορεί να υπάρξουν κινήσεις και σε άλλες θέσεις αλλά τώρα στοχεύουμε στο κέντρο. Πιστεύω θα χαμογελάω κι εγώ κι εσείς σε μερικές μέρες, είμαι πολύ σίγουρος. Έναν πιο τεχνικό παίκτη, υβριδικό, που θα μπορεί να πηγαίνει στα άκρα κι έναν στο κέντρο με μεγάλη ένταση».

Για τις έξτρα κινήσεις: «Είναι καλύτερο να εστιάσουμε στις κινήσεις που χρειαζόμαστε στο κέντρο, να σβήσει ο συναγερμός και να προχωρήσουμε, έχουμε κάποιες ιδέες για τις έξτρα κινήσεις όμως έχουμε καιρό για να το δούμε στην πορεία, πάντα θέλουμε να βάζουμε ποιότητα στην ομάδα, κοιτάμε την ποιότητα αλλά και το πως μπορεί να προσαρμοστεί ένας παίκτης στο μοντέλο παιχνιδιού μας, είναι σύνθετοι παράγοντες, αλλά αυτό που προέχει είναι να καλυφθούμε στο κέντρο».