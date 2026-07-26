Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-1 μέσα σε πέντε λεπτά (56'), η ΑΕΚ έδειξε «μέταλλο» και πέτυχε την -νέα- ανατροπή (2-3) με δυο γκολ του Μπαρνάμπας Βάργκα, φθάνοντας στην τρίτη νίκη σε τέσσερα φιλικά ματς και περιμένοντας μεταγραφική «ένεση».

Στη βροχερή Ολλανδία και το «MAC³PARK Stadion», η Ένωση μπήκε στον αγώνα με διάθεση να τον ελέγξει απόλυτα. Στο 8' σημείωσε την πρώτη τελική με το σουτ του Πήλιου να μπλοκάρεται από τον ντε Γκράαφ έπειτα από ωραία ανάπτυξη και κάθετη πάσα του Κοϊτά.

Το πρώτο 20λεπτο πέρασε γρήγορα, με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να πιέζει το «build up» της Τσβόλε και να κυκλοφορεί με άνεση την μπάλα όποτε είχε την ευκαιρία. Στο 23' ο ντε Γκράαφ μπλόκαρε την κεφαλιά του Γιόβιτς μετά το κόρνερ του Μαρίν, από τα πολλά που κέρδισαν οι «κιτρινόμαυροι», ενώ στο 26' ο Ρέλβας μπλόκαρε το σουτ του Τόμας.

Η ΑΕΚ έντεινε την πίεσή της και στο 33' άνοιξε το σκορ (0-1) χάρη στο «σόλο» του Κοϊτά από τα αριστερά, την κίνηση προς τον άξονα και το σουτ από το ύψος της περιοχής, με την μπάλα να κοντράρει και να αφήνει «άγαλμα» τον ντε Γκράαφ. Στο 36' η κεφαλιά του Βάργκα έφυγε εκτός, ενώ στο 42' ο Μπρινιόλι μπλόκαρε το φάουλ του Όστινγκ. Ημίχρονο στο 0-1.



Επιστρέφοντας από τα αποδυτήρια, ο Σέρβος προπονητής της ΑΕΚ δεν προχώρησε σε αλλαγές. Η Τσβόλε μπήκε πιο αποφασισμένη, συγκεντρωμένη, πήρε τα ηνία και έκανε την ανατροπή μέσα σε πέντε λεπτά! Στο 51' ο φαν ντε Χάαρ εκτέλεσε ένα φάουλ από μακρινή θέση, η μπάλα κόντραρε στον Ζούμπκοφ και «απενεργοποίησε» τον Μπρινιόλι για το 1-1. Μάλιστα, η «κιτρινόμαυρη» άμυνα «χάθηκε» αδικαιολόγητα στο 56', ο Κόστονς έκανε την «κούρσα» ανενόχλητος και ο Ράιζιγκερ πλάσαρε εύκολα για την ανατροπή, το 2-1!



Το... σοκ «αφύπνισε» τους παίκτες της ΑΕΚ, με το φάουλ του Μαρίν να διώχνει δύσκολα ο ντε Γκράαφ στο 58', ενώ στο επόμενο λεπτό το βολέ του Γιόβιτς κατέληξε κόρνερ. Στο 61', η είσοδος των Μάνταλου και Ζίνι βελτίωσε την εικόνα της Ένωσης που ανέβασε «στροφές» και έφθασε στη δική της ανατροπή! Στο 66' ο Μουκουντί «προειδοποίησε» με την ανενόχλητη κεφαλιά μετά το κόρνερ του Μαρίν και έκτοτε ο Βάργκα πήρε το «όπλο» του.

Ξανά ο Μαρίν κίνησε τα... νήματα, απέφυγε τον αντίπαλό του από τα δεξιά και «σέρβιρε» για την καρφωτή κεφαλιά του Βάργκα που έγραψε το 2-2 στο 68'. Στο 73' η άμυνα της Τσβόλε πήρε την... μπουκιά από τον Βάργκα, ενώ στο 79' δεν πρόλαβε να αξιοποιήσει το γύρισμα του Μάνταλου. Στο 80' ο Γιόβιτς δέχθηκε το «στοπ», ο Κουτέσα πέρασε ως αλλαγή με τους Μαρίν-Μάνταλο να ελέγχουν το κέντρο και στο 87' ο Ρότα σέντραρε για τον Βάργκα, ο οποίος πήρε την κεφαλιά, η μπάλα βρήκε και στο πόδι για το τελικό 2-3!



Στη συνέχεια της προετοιμασίας θα ακολουθήσουν το φιλικό τεστ της Τετάρτης (29/7) με την Σαμσουνσπόρ και αυτό της άλλης Κυριακής (2/8) με την Σεντ Τρούιντεν. Έπειτα, η Ένωση θα πάρει το δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα πριν από το Superbet Super Cup.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Κάιρινεν (81' Κουτέσα), Μαρίν, Ζούμπκοφ (61' Ζίνι), Κοϊτά (61' Μάνταλος), Γιόβιτς (89' Ελίασον), Βάργκα (89' Σαχαμπό).