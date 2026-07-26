«Η Βάσκο Ντα Γκάμα θέλει τον Ταρέμι»

Για την απόκτηση του Μεχντί Ταρέμι από τον Ολυμπιακό φέρεται να ενδιαφέρεται η Βάσκο Ντα Γκάμα.

Nα ενισχυθεί επιθετικά επιθυμεί η Βάσκο Ντα Γκάμα, με τους Βραζιλιάνους, σύμφωνα με το ESPN, να έχουν στο στόχαστρό τους τον Μεχντί Ταρέμι.

Ωστόσο, ο φορ του Ολυμπιακού δεν παίζει μόνος του για τη θέση, με την Βάσκο να έχει επίσης στα ραντάρ της των Λούτσο Ροντρίγκες της Νεόμ και τον Τζον Γεμπόα της Βενέτσια, ο οποίος θεωρείται και ο βασικός στόχος.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το δημοσίευμα:

«Η Βάσκο δουλεύει για την ενίσχυση της ομάδας του Πέδρο Εμάνουελ με έναν σέντερ φορ. Αυτή τη στιγμή, αξιολογούνται δύο ξένοι παίκτες: ο Ιρανός Μεχντί Ταρέμι ​​και ο Ουρουγουανός Λουτσιάνο Ροντρίγκες, σύμφωνα με το ESPN .

Ο πιο έμπειρος Ταρέμι, 34 ετών, αγωνίζεται αυτή τη στιγμή για τον Ολυμπιακό στην Ελλάδα και το αποκορύφωμα της καριέρας του ήταν η τετραετής θητεία του (2020/21 έως 2023/24) στην Πόρτο στην Πορτογαλία. Έπαιξε επίσης για την Ίντερ στην Ιταλία και την Αλ Γκαράφα στο Κατάρ.

Ο κύριος στόχος της είναι ο 26χρονος Τζον Γιεμπόα από το Ισημερινό, ο οποίος παίζει για τη Βενέτσια στην Ιταλία, και η αξία της εκτιμάται σε περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ».