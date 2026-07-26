EuroLeague: Δημοσίευσε καλάθι του Φουρνιέ κόντρα στη Ρεάλ με το... αριστερό (vid)

Η EuroLeague ανάρτησε βίντεο στα social media, που φαίνεται ο Γάλλος γκαρντ των «ερυθρολεύκων», να σκοράρει καλάθι από μακριά, με το κακό του χέρι, δηλαδή με το αριστερό.
Είναι χαρακτηριστικό πως η φάση προκαλεί μεγάλη εντύπωση, με τη διοργανώτρια αρχή να γράφει από κάτω: «Βρείτε τι δεν πάει καλά με αυτό το βίντεο. Ο Εβάν Φουρνιέ εξακολουθεί να είναι απαλός με αυτό».
Spot what’s off about this video 😵💫@EvanFourmizz is still smooth with it. pic.twitter.com/kjykN5mldV— EuroLeague (@EuroLeague) July 26, 2026