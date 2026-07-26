EuroLeague: Δημοσίευσε καλάθι του Φουρνιέ κόντρα στη Ρεάλ με το... αριστερό (vid)

Η EuroLeague θυμήθηκε καλάθι του Εβάν Φουρνιέ από τον τελικό κόντρα στη Ρεάλ με το κακό του χέρι.

Η EuroLeague ανάρτησε βίντεο στα social media, που φαίνεται ο Γάλλος γκαρντ των «ερυθρολεύκων», να σκοράρει καλάθι από μακριά, με το κακό του χέρι, δηλαδή με το αριστερό.

Είναι χαρακτηριστικό πως η φάση προκαλεί μεγάλη εντύπωση, με τη διοργανώτρια αρχή να γράφει από κάτω: «Βρείτε τι δεν πάει καλά με αυτό το βίντεο. Ο Εβάν Φουρνιέ εξακολουθεί να είναι απαλός με αυτό».