Τα «ελληνικά κουπιά» κυριάρχησαν στο Παγκόσμιο Κ23 με έξι μετάλλια

Με ακόμη τέσσερα μετάλλια ολοκλήρωσε η ελληνική ομάδα την παρουσία της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ23 Κωπηλασίας, που έριξε αυλαία την Κυριακή (26/7) στο Ντούισμπουργκ της Γερμανίας.

Η Εθνική ομάδα έκλεισε τη διοργάνωση στην πρώτη θέση του πίνακα μεταλλίων, έχοντας απολογισμό τέσσερα χρυσά και δύο αργυρά.

Μετά τα δύο χρυσά μετάλλια που κατέκτησαν το Σάββατο (25/7) οι Μπούρκας και Χατζηαυγουστίδης στη δίκωπο άνευ πηδαλιούχου των ανδρών, καθώς και οι Μηλένα Κοντού και Ελένη Διαβάτη στο διπλό σκιφ των γυναικών, τα ελληνικά πληρώματα συνέχισαν τις επιτυχίες και την Κυριακή, προσθέτοντας ακόμη δύο χρυσά και δύο αργυρά στη συγκομιδή της αποστολής.

Στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών, η Πασχαλίνα Μουρατίδου και η Γαβριέλα Λιόλιου ανέβηκαν στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, τερματίζοντας πρώτες με χρόνο 7:01.98. Οι δύο αθλήτριες διατήρησαν τον παγκόσμιο τίτλο που είχαν κατακτήσει και πέρυσι.

Ιστορική ήταν και η επιτυχία της Μηλένας Κοντού και του Κωνσταντίνου Γιαννούλη στο νέο αγώνισμα του διπλού μεικτού. Το ελληνικό πλήρωμα τερμάτισε πρώτο με χρόνο 6:34.26, κατακτώντας το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία του αγωνίσματος σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ23. Για τη Μηλένα Κοντού, μάλιστα, αυτό ήταν το δεύτερο χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση.

Αργυρό μετάλλιο κατέκτησε στο σκιφ ελαφρών βαρών ο Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης, ο οποίος έδωσε μάχη για την πρώτη θέση μέχρι τα τελευταία μέτρα και ολοκλήρωσε την προσπάθειά του σε 7:00.62. Παράλληλα, βελτίωσε την περσινή του επίδοση, όταν είχε ανέβει στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

Στη δεύτερη θέση του σκιφ τερμάτισε και ο Νίκος Χωλόπουλος, ολοκληρώνοντας έναν εντυπωσιακό αγώνα. Ο Έλληνας κωπηλάτης βρισκόταν πέμπτος 500 μέτρα πριν από τον τερματισμό, όμως με δυνατή αντεπίθεση κατάφερε να προσπεράσει όλους τους αντιπάλους του, εκτός από τον νικητή, και να πάρει το αργυρό μετάλλιο με χρόνο 6:58.14.