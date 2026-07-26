Αντίπαλοι ΠΑΟΚ: Γκέλα... ολκής για τη Χάμαρμπι πριν τις Βρυξέλλες

Η Χάμαρμπι «πολιόρκησε» για 90 λεπτά τη Μπρομαποϊκάρνα, όμως ισοφαρίστηκε στο φινάλε (1-1) και πάει στις Βρυξέλλες για την πρόκριση κόντρα στην Άντερλεχτ.

Μία εκ των πιθανών αντιπάλων του Δικεφάλου στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, η Χάμαρμπι, «αυτοκτόνησε» στην έδρα της Μπρομαποϊκάρνα για την 14η αγωνιστική της Alsvenskan.

Οι «πράσινοι» της Στοκχόλμης μετά το 1-1 κόντρα στην Άντερλεχτ στη Σουηδία, αντιμετώπισαν εκτός έδρας την Μπρομαποϊκάρνα, κυριαρχώντας πλήρως για 90 λεπτά.

25 τελικές, 10 κόρνερ και 2,04 xgoals μέτρησε η ομάδα του Ρίντστρεμ, η οποία έψαχνε το γκολ, που ήρθε στο 79ο λεπτό με τον αριστερό εξτρέμ από τη Δανία Βίκτορ Λιντ. Και εκεί που έδειχναν πως η Χάμαρμπι θα έπαιρνε το τρίποντο, πλησιάζοντας την κορυφή ο Τρόελσεν ισοφάρισε για τους γηπεδούχους στο τελικό 1-1, σε ένα αποτέλεσμα «πλασματικό».

Με την ισοπαλία αυτή η Χάμαρμπι έφτασε τους 27 βαθμούς όντας στη 2η θέση της βαθμολογίας, στο -11 από την πρωτοπόρο Σίριους, που έχει και παιχνίδι λιγότερο. Πλέον, οι πράσινοι στρέφονται στη μεγάλη ρεβάνς κόντρα στην Άντερλεχτ στο Lotto Park των Βρυξελλών (30/7 21:30).

Υπενθυμίζεται πως εφόσον ο Δικέφαλος πράξει τα απολύτως απαραίτητα στη ρεβάνς κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου, θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι - Άντερλεχτ.