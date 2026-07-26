Αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό ο Βαλμπουενά: «Θα διατηρώ πάντα έναν βαθύ δεσμό με τον σύλλογο»

Ο Ματιέ Βαλμπουενά με ανάρτηση του στα social media ευχαρίστησε τον Ολυμπιακό.

Τέλος από τον Ολυμπιακό ο Ματιέ Βαλμπουενά. Ο Γάλλος ποδοσφαιριστής αποχαιρέτησε τους «ερυθρόλευκους» και θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σάντα Λουτσία της Μάλτας.

Ο 42χρονος αγωνίστηκε σε 150 ματς με την φανέλα των Πειραιωτών, είχε 18 γκολ και 43 ασίστ, ενώ κατέκτησε τρία πρωταθλήματα κι ένα Κύπελλο.

Αναλυτικά το μήνυμα του Βαλμπουενά:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Ολυμπιακό που μου έδωσε την ευκαιρία να επιστρέψω σε έναν σύλλογο που κατέχει μια τόσο ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου.

Επιθυμώ να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη στον Ζοσέ Ανιγκό και στον Τόμας Μπενεντέτ, που έκαναν δυνατή αυτή την επιστροφή, και φυσικά, στον Πρόεδρο Ευάγγελο Μαρινάκη για την εμπιστοσύνη του.

Παρόλο που οι δρόμοι μας χωρίζουν σήμερα, θα διατηρώ πάντα έναν βαθύ δεσμό με αυτόν τον σύλλογο, την ιστορία του, τους οπαδούς του και όλους τους ανθρώπους που τον ζωντανεύουν κάθε μέρα.

Εύχομαι στην ομάδα κάθε επιτυχία, τόσο αυτή τη σεζόν όσο και σε όλες τις επόμενες. Είμαι πεπεισμένος ότι ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει να γράφει σπουδαία κεφάλαια στην ιστορία του. Σας ευχαριστώ για όλα».