Παρί Σεν Ζερμέν: Πωλητήριο σε Μπαρκολά που δεν ανανεώνει

Η άρνηση του Γάλλου εξτρέμ να ανανεώσει το συμβόλαιο του με την πρωταθλήτρια Ευρώπης τον κάνει πλέον να βγαίνει στην αγορά.

Πωλητήριο στον Μπράντλεϊ Μπαρκολά με τιμή εκκίνησης τα 120 εκατομμύρια ευρώ βάζει η Παρί Σεν Ζερμέν που είδε την προσπάθεια ανανέωσης που έκανε, να πέφτει στο κενό.

Ο Γάλλος εξτρέμ είχε ξεκαθαρίσει ότι θα συζητήσει για επέκταση του συμβολαίου του (λήγει το καλοκαίρι του 2028), μετά το τέλος του Μουντιάλ, ωστόσο παρότι η πρόταση που του έγινε είχε γενναία αύξηση απολαβών, εντούτοις αποφάσισε να την αρνηθεί.

Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν έμεινε με τα χέρια σταυρωμένα και έκανε γνωστό ότι είναι πλέον διαθέσιμος στην αγορά για ένα ποσό που θα ξεκινάει τα 120 εκατομμύρια ευρώ, είδηση που προκαλεί συναγερμό σε Λίβερπουλ, Μπάγερν Μονάχου, Τσέλσι που ενδιαφέρονται για την απόκτησή του.