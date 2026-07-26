Ασύλληπτος Τεντόγλου: «Πέταξε» στα 8,66 μ. και ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ (vid)

Ασύλληπτη εμφάνιση πραγματοποιεί ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκους στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στον Βόλο, όπου ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα στα 8,66 μέτρα και συνεχίζει να εντυπωσιάζει.

Ο δις Ολυμπιονίκης μπήκε δυναμικά στον αγώνα, ανοίγοντας τις προσπάθειές του με άλμα στα 8,52 μέτρα και ευνοϊκό άνεμο 1,1 μ./δ.. Με την επίδοση αυτή κατέρριψε το ρεκόρ της διοργάνωσης, βελτιώνοντας το προηγούμενο των 8,48 μέτρων, το οποίο κατείχε ο ίδιος από το 2021, ενώ παράλληλα ισοφάρισε την πέμπτη καλύτερη επίδοση της καριέρας του.

Στη συνέχεια, ο Τεντόγλου προσγειώθηκε στα 8,66 μέτρα, όμως η επίδοση δεν μπορούσε να αναγνωριστεί ως πανελλήνιο ρεκόρ, καθώς ο άνεμος μετρήθηκε στα +2,7 μ./δ., πάνω από το επιτρεπτό όριο.

Ωστόσο, ο κορυφαίος Έλληνας άλτης δεν σταμάτησε εκεί. Στην τρίτη του προσπάθεια πραγματοποίησε νέο τεράστιο άλμα στα 8,66 μέτρα, αυτή τη φορά με κανονικές συνθήκες ανέμου, ισοφαρίζοντας επίσημα το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούη Τσάτουμα, το οποίο κρατούσε από την 1η Ιουνίου 2007.

Ο Έλληνας πρωταθλητής δείχνει πως βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση λίγες ημέρες πριν από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

Ο αγώνας βρίσκεται σε εξέλιξη.