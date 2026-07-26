«Ο Βιλντόζα... κόβει την μεταγραφή του Λόνι Ουόκερ στην Παρτίζαν»

Σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα η ενδεχόμενη απόκτηση του Λούκα Βιλντόζα από την Παρτίζαν φέρεται να μπλοκάρει την μετακίνηση του Λόνι Ουόκερ στην ομάδα του Βελιγραδίου.

Η Παρτίζαν συνεχίζει τον σχεδιασμό του ρόστερ της ενόψει της νέας σεζόν, με την ομάδα του Βελιγραδίου να βρίσκεται σε αναζήτηση γκαρντ. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Sport Klub, η μεταγραφή του Λόνι Ουόκερ στην Παρτίζαν, είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί, καθώς τα τελευταία 24ωρα αυξάνονται οι πιθανότητες απόκτησης του Λούκα Βιλντόζα.

Σύμφωνα με πηγές από το Ισραήλ ο Λόνι Ουόκερ ήταν στο τραπέζι των συζητήσεων με την Παρτίζαν και τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Αμερικανό γκαρντ δύσκολα να παραμένει στην Μακάμπι και τη νέα σεζόν. Το περασμένο καλοκαίρι είχε υπογράψει διετές συμβόλαιο με την «ομάδα του λαού», αλλά εδώ και αρκετό καιρό η διοίκηση των Ισραηλινών εξετάζει ένα πρόωρο διαζύγιο με τον παίκτη.

Η προοπτική της απόκτησης του Αργεντίνου πόιντ γκαρντ θα μειώσει αισθητά τον χώρο και τον χρόνο για μια ακόμη μεταγραφή στην περιφέρεια της Παρτίζαν και με αυτό τον τρόπο η περίπτωση του Λόνι Ουόκερ απομακρύνεται για την σερβική ομάδα.