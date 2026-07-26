Ολοκληρώθηκε η πρώτη εβδομάδα των διαρκείας στον ΠΑΟΚ, ο αριθμός ξεπέρασε τις 12.000! (pic)

Αγάπη... διαρκείας στον ΠΑΟΚ, με τον κόσμο να ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό και τον αριθμό να ξεπερνά τις 12.000 μέσα σε μία εβδομάδα.

Ολοκληρώθηκε αισίως η πρώτη εβδομάδα διάθεσης εισιτηρίων διαρκείας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενόψει της νέας σεζόν και το νούμερο είναι αρκετά εντυπωσιακό, καθώς πάνω από 12.000 φίλοι του Δικεφάλου έκλεισαν θέση στην Τούμπα.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση των ασπρόμαυρων, από αύριο (27/7) ελευθερώνεται η διάθεση νέων εισιτηρίων, ενώ ισχύει και η ανανέωση ίδιας θέσης στην προνομιακή τιμή για τους περσινούς κατόχους.

Αναλυτικά:

Η 1η περίοδος ολοκληρώθηκε και 12.372 φίλοι του ΠΑΟΚ ανανέωσαν τη θέση τους στην Τούμπα.

Ξεκινά η 2η περίοδος | Δευτέρα 27.07 (10:00) - Τρίτη 28.07 (17:00).

Ελεύθερη διάθεση νέων εισιτηρίων διαρκείας

Ανανέωση ίδιας θέσης στην προνομιακή τιμή για τους περσινούς κατόχους

Ακολουθεί η 3η περίοδος, Παρασκευή 31.07 (10:00) - Τρίτη 04.08 (17.00), με τους ίδιους όρους με τη 2η περίοδο.

Όλοι μαζί, στη νέα εποχή.