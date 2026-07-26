Συνελήφθη 22χρονος, έπειτα από έφοδο στο σπίτι του στις Αχαρνές - Κατασχέθηκαν μαχαίρι, αεροβόλο και κάνναβη

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. συνέλαβαν έναν 22χρονο στην περιοχή των Αχαρνών για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο επιχειρησιακών δράσεων για την πρόληψη και την αποτροπή της εγκληματικότητας ,το πρωί της περασμένης Πέμπτης έλαβε χώρα έρευνα από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας στο σπίτι του νεαρού, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής:

μαχαίρι τύπου «karambit»,

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

2 τρίφτες,

αεροβόλο όπλο,

μεταλλικό κυτίο με πλήθος μεταλλικών σφαιριδίων,

μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και

το χρηματικό ποσό των -500- ευρώ.

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: iefimerida.gr