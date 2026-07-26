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Στην παρέα των Ντραγκόφσκι, Σβιντέρσκι κι άλλος… Έλληνας!

Ποδόσφαιρο
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Ο Γιάννης Παπανικολάου άφησε την Τουρκία και υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την Βίντσεφ Λόντζ.

Στην αγαπημένη του Πολωνία, στην οποία έφτιαξε το όνομα του παίζοντας για μία τριετία στην Ράκοβ, επιστρέφει ο Γιάννης Παπανικολάου.

Ο διεθνής Έλληνας μέσος άφησε την τουρκική Ρίζεσπορ και υπέγραψε συμβόλαιο ως το 2028 με την Βίντσεφ Λοντζ, όπου θα βρει δύο γνώριμους του ελληνικού κοινού, τον Μπαρτόλομεϊ Ντραγκόφσκι και τον Κάρολ Σβιντέρσκι.

Στην παρέα των Ντραγκόφσκι, Σβιντέρσκι κι άλλος… Έλληνας!