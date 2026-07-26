Στην παρέα των Ντραγκόφσκι, Σβιντέρσκι κι άλλος… Έλληνας!

Στην αγαπημένη του Πολωνία, στην οποία έφτιαξε το όνομα του παίζοντας για μία τριετία στην Ράκοβ, επιστρέφει ο Γιάννης Παπανικολάου.
Ο διεθνής Έλληνας μέσος άφησε την τουρκική Ρίζεσπορ και υπέγραψε συμβόλαιο ως το 2028 με την Βίντσεφ Λοντζ, όπου θα βρει δύο γνώριμους του ελληνικού κοινού, τον Μπαρτόλομεϊ Ντραγκόφσκι και τον Κάρολ Σβιντέρσκι.
Po dwóch latach w Turcji Giannis zdecydowanie nie zapomniał polskiego 😎— Widzew Łódź (@RTS_Widzew_Lodz) July 26, 2026
Zapraszamy na pierwszy wywiad z naszym nowym pomocnikiem 📺
Obejrzyj 👉🏻 https://t.co/7Ja5cnDfER pic.twitter.com/3l5UiykahX