Ομόνοια: Επ’ αυτοφώρω σύλληψη διαρρήκτη - Είχε σπάσει παράθυρο αυτοκινήτου

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (25.07.2026) επί της οδού Καποδιστρίου, ανάμεσα στην Ομόνοια και την πλατεία Βάθης, όπου οι αστυνομικοί είδαν τον άντρα να ερευνά τον χώρο, αφαιρώντας αντικείμενα μέσα από το αυτοκίνητο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγα λεπτά νωρίτερα, περαστικοί είχαν ειδοποιήσει για το συμβάν πυροσβέστες που βρίσκονταν κοντά στο σημείο, οι οποίοι με τη σειρά τους ειδοποίησαν την ΕΛ.ΑΣ.
Όταν οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ έφτασαν στην περιοχή είδαν τον άνδρα να ψάχνει στο όχημα και παρότι προσπάθησε να τρέξει, του πέρασαν χειροπέδες.
Πηγή: newsit.gr