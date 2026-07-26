Ομόνοια: Επ’ αυτοφώρω σύλληψη διαρρήκτη - Είχε σπάσει παράθυρο αυτοκινήτου

Στα «πράσα» έπιασαν έναν διαρρήκτη αυτοκινήτου αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ όταν τον εντόπισαν να έχει σπάσει ένα παράθυρο οχήματος, που ήταν σταθμευμένο κοντά στη Ομόνοια.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (25.07.2026) επί της οδού Καποδιστρίου, ανάμεσα στην Ομόνοια και την πλατεία Βάθης, όπου οι αστυνομικοί είδαν τον άντρα να ερευνά τον χώρο, αφαιρώντας αντικείμενα μέσα από το αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγα λεπτά νωρίτερα, περαστικοί είχαν ειδοποιήσει για το συμβάν πυροσβέστες που βρίσκονταν κοντά στο σημείο, οι οποίοι με τη σειρά τους ειδοποίησαν την ΕΛ.ΑΣ.

Όταν οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ έφτασαν στην περιοχή είδαν τον άνδρα να ψάχνει στο όχημα και παρότι προσπάθησε να τρέξει, του πέρασαν χειροπέδες.

Πηγή: newsit.gr