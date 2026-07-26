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Φωτιά στην Πυλαία - Μήνυμα του 112 για εκκένωση της περιοχής Μουσικό Σχολείο

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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου στην Πυλαία Θεσσαλονίκης με το 112 να στέλνει μήνυμα στους πολίτες αρχικά για ετοιμότητα και στη συνέχεια για απομάκρυνση.

Η φωτιά στην Πυλαία Θεσσαλονίκη ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και κοντά σε κατοικίες ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στο δεύτερο μήνυμα από το 112 καλούνται οι πολίτες να απομακρυνθούν από την περιοχή μουσικό σχολείο Πυλαίας προς την Πυλαία. 

Μήνυμα 112 Πυλαία

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε για το περιστατικό σήμερα, 26 Ιουλίου 2026, περίπου στις 16:50.

Φωτιά στην Πυλαία

Στο σημείο επιχειρούν 27 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος συνδράμουν τέσσερα ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και υδροφόρες του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Πηγή: newsit.gr

Φωτιά στην Πυλαία - Μήνυμα του 112 για εκκένωση της περιοχής Μουσικό Σχολείο