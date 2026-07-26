«Συμφώνησε με την Ντουμπάι ο Σενγκέλια - Ο Γεωργιανός πλήρωσε τη ρήτρα και αποχωρεί από την Μπαρτσελόνα»

Σύμφωνα με την MARCA o Tορνίκε Σενγκέλια έχει συμφωνήσει με την Ντουμπάι BC, με τον Γεωργιανό να πληρώνει ο ίδιος την ρήτρα στην Μπαρτσελόνα για να αποχωρήσει.

Στην τελική ευθεία έχει μπει η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Τορνίκε Σενγκέλια στην Ντουμπάι BC. Σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα της Encestando ο Γεωργιανός φόργουορντ συμφώνησε με την ομάδα από τα Εμιράτα έχοντας δεχθεί να αποπληρώσει τη γενναία ρήτρα αποδέσμευσής του στους Καταλανούς.

Η MARCA με σημερινό δημοσίευμα της αναφέρει πως οι δυο πλευρές κατέληξαν σε τελική συμφωνία, με τον Σενγκέλια να πληρώνει ο ίδιος την ρήτρα για να αποχωρήσει από τους Μπλαουγκράνα.

Το ισπανικό δημοσίευμα τονίζει πως:

«Ακόμα ένα πλήγμα για την Μπαρτσελόνα σε ένα ιδιαίτερα ταραχώδες καλοκαίρι. Ο Τόρνικε Σενγκέλια αποφάσισε να αποχωρήσει από την ομάδα, αποτελώντας τη δέκατη αποχώρηση από τον καταλανικό σύλλογο. Ο Γεωργιανός πάουερ φόργουορντ, έπειτα από αρκετές εβδομάδες σκέψης σχετικά με το μέλλον του, θα καταβάλει τη ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 900.000 ευρώ και θα αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα, όπου αγωνίστηκε μόλις για μία σεζόν. Επόμενος σταθμός της καριέρας του θα είναι η Dubai Basketball, όπου θα συνεργαστεί ξανά με τον Τσάβι Πασκουάλ, ο οποίος επίσης αποχώρησε φέτος από το «Παλάου Μπλαουγκράνα» για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του φιλόδοξου πρότζεκτ της ομάδας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Αυτό που τον ώθησε να πάρει την απόφαση είναι κυρίως η φιλοδοξία που βλέπει στο πρότζεκτ της Ντουμπάι, κάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν διακρίνει πλέον στην Μπαρτσελόνα. Ο Σενγκέλια, ο οποίος θα κλείσει τα 35 του χρόνια τον Οκτώβριο, έχει ως μεγαλύτερο στόχο να κατακτήσει τη EuroLeague πριν αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Εκτιμά πως κάτι τέτοιο είναι πλέον πιο δύσκολο να συμβεί με την Μπαρτσελόνα, εξαιτίας της αστάθειας που επικρατεί αυτή την περίοδο στο τμήμα μπάσκετ του συλλόγου».