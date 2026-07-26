Βλάχος: «Αφού το κάναμε μία φορά, γιατί να μην το κάνουμε και την επόμενη;» (vid)

Ιδιαίτερα συγκινημένος εμφανίστηκε ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης ανδρών, Θοδωρής Βλάχος, μετά την κατάκτηση του World Cup, κάνοντας λόγο για μια ιστορική επιτυχία που σηματοδοτεί μια νέα σελίδα για το ελληνικό πόλο.

Ο έμπειρος προπονητής στάθηκε στη σημασία του πρώτου χρυσού μεταλλίου της Εθνικής σε κορυφαία διοργάνωση, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια δικαίωση των προσπαθειών που καταβάλλει η ομάδα τα τελευταία χρόνια, μετά από μια σειρά σημαντικών διακρίσεων.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Θοδωρή Βλάχου στην ΚΟΕ: «Είναι μία πολύ σημαντική στιγμή για την ελληνική υδατοσφαίριση, για τον ελληνικό αθλητισμό, για το πόλο των ανδρών. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση, σίγουρα είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι γι’ αυτό που πετύχαμε. Το περιμέναμε, θέλαμε να γίνει, είναι κάτι το οποίο μας διώχνει την πίεση των προηγούμενων χαμένων ευκαιριών...Δεν σταματάμε, όμως, εδώ! Αφού το κάναμε μια φορά, γιατί να μην κάνουμε και την επόμενη. Πριν 21 χρόνια ξεκίνησε ο χορός των μεταλλίων για το ανδρικό πόλο. Τότε, με γκολ του Γιώργου Αφρουδάκη, πήραμε το πρώτο χάλκινο μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση».