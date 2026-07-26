Διάλογος από τη μαφία της Κρήτης: «Τα λεφτά στον λογαριασμό» και το «ωραίο κείμενο προς επεξεργασία»

Συγκλονιστικά είναι τα νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της αποκαλούμενης «μαφίας της Κρήτης» σχετικά με τον τρόπο δράσης του κυκλώματος με βασικούς κατηγορούμενους έναν τοξικολόγο και έναν ιατροδικαστή.

Οι δύο συνελήφθησαν με εντάλματα για κατ' επάγγελμα δωροληψία και κατηγορούνται ότι «πουλούσαν» την επιστημονική τους ιδιότητα, εκδίδοντας ψευδείς και ατεκμηρίωτες γνωματεύσεις, σε τουλάχιστον οκτώ περιπτώσεις.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, μαρτυρικές καταθέσεις, αλλά και καταγεγραμμένες συνομιλίες που φέρονται να αποτυπώνουν τον τρόπο δράσης του κυκλώματος περιλαμβάνονται εντός της δικογραφίας.

Ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοίωση αποτελεσμάτων σε ιατροδικαστικές εκθέσεις και τοξικολογικές εξετάσεις, αναμένεται να απολογηθούν την προσεχή Δευτέρα ενώπιον του ανακριτή.

Ανάμεσα στις καταθέσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, μάρτυρας περιγράφει ότι ο ελεγχόμενος ιατροδικαστής φέρεται να ζητούσε χρήματα προκειμένου να ολοκληρώσει έκθεση που αφορούσε εργατικό δυστύχημα.

Όπως αναφέρεται στην κατάθεση: «Δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η έκθεση γιατί από την πλευρά του ιατροδικαστή στέλνονταν μηνύματα και ζητούνταν ποσά. Συγκεκριμένα έστειλε μήνυμα που ζητούσε “δύο μωβ απόψε και 10 στο σύνολο και για τους δύο“. Και όταν ο δικηγόρος μας καθυστερούσε στα μηνύματα και αρνήθηκε να δοθεί το οτιδήποτε, έγινε πιο πιεστικός».

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και η αναφορά κατηγορούμενου σε υπόθεση ναρκωτικών, ο οποίος φέρεται να υποστηρίζει ότι κατέβαλε χρήματα προκειμένου να αλλάξουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε: «Επειδή κατάλαβα ότι θα μπλέξω πολύ, πλήρωσα λεφτά, περίπου δυόμισι χιλιάδες ευρώ για να αλλάξει το χαρτί. Επειδή ήμουν τότε στη φυλακή, τα λεφτά τα έδωσαν οι γονείς μου στο γιατρό που έκανε τις εξετάσεις στο Ηράκλειο και δεν ξέρω άλλες λεπτομέρειες για το πώς έγινε η παράδοση των χρημάτων. Με το χαρτί αυτό στο δικαστήριο έπεσαν πολλές κατηγορίες και έπεσα στα μαλακά με μία μικρή ποινή κάθειρξης».

Οι συνομιλίες που «καίνε» τα στελέχη της μαφίας

Εν τω μεταξύ, στις συνομιλίες που έχουν καταγραφεί από τις Αρχές και περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ο τοξικολόγος φέρεται να ζητά από δικηγόρο να του αποστείλει έτοιμο κείμενο, προκειμένου να ενσωματωθεί σε έκθεση πραγματογνωμοσύνης.

Τοξικολόγος: «Οπότε ναι. Οπότε εν τω μεταξύ περιμένω εγώ και τη δική σας την αλλαγή».

Δικηγόρος: «Ναι, ναι. Θα στείλω ένα ωραίο κείμενο, το οποίο εσείς θα επεξεργαστείτε».

Τοξικολόγος: «Ναι».

Σε άλλη συνομιλία, ο τοξικολόγος φέρεται να δίνει οδηγίες σχετικά με την καταβολή χρημάτων.

Δικηγόρος: «Και αύριο το πρωί θα είναι εδώ τα λεφτά, σας το λέω εγώ».

Τοξικολόγος: «Θα έπρεπε να τα είχες φέρει».

Δικηγόρος: «Θέλετε να τα βάλω στο λογαριασμό σας;».

Τοξικολόγος: «Μπορείς να τα βάλεις στο λογαριασμό της… ξέρεις τι θα γίνει; Θα τα βάλεις σήμερα στο λογαριασμό της…».

Πηγή: cnn.gr