Στο Ηράκλειο ο Αϊτόρ - Ολοκληρώνει την μεταγραφή του ο ΟΦΗ!

Όλα έτοιμα είναι για να κάνει ο ΟΦΗ κάτοικο Κρήτης τον Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα, με τον Ισπανό εξτρέμ να βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ομάδα.

Ακόμη ένα βήμα πιο κοντά στο «μπαμ» με τον Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα είναι ο ΟΦΗ, με τον Ισπανό εξτρέμ να έχει ήδη ταξιδέψει στο Ηράκλειο προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του.

Ο 30χρονος άσος έχει συμφωνήσει ήδη προφορικά με τους Κρητικούς για συμβόλαιο έως το 2028. Από εκεί και πέρα, όταν ο Αϊτόρ περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και υπογράψει, τότε θα μεταβεί απευθείας στην Ολλανδία, όπου οι Ομιλήτες πραγματοποιούν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους.

Ο ΟΦΗ θέλει να δυναμώσει αρκετά ενόψει της νέας σεζόν, καθώς σίγουρα θα αγωνίζεται και σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, με τον 30χρονο πλέον εξτρέμ να είναι ένας παίκτης που έχει δείξει πως μπορεί να ανταποκριθεί.

Μάλιστα, ο Χρήστος Κόντης ξέρει πολύ καλά τον Αϊτόρ, καθώς βρισκόταν στον Παναθηναϊκό αρχικά ως βοηθός του Γιοβάνοβιτς και στη συνέχεια ως υπηρεσιακός, κατακτώντας μαζί το κύπελλο το 2022 και το 2024.

Με τη φανέλα του Παναθηναϊκού ο Αϊτόρ πέτυχε 24 γκολ και μοίρασε 15 ασίστ σε 95 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στην ΑΕΚ Λάρνακας έχοντας 36 συμμετοχές με 14 γκολ και 7 ασίστ.