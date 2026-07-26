Η Μπούργκος απέκτησε τον γκαρντ Τσέις Όντιτζ από την Μάλαγα

Η Μπούργος ανακοίνωσε την απόκτηση του Τσέις Όντιτζ από την Ουνικάχα Μάλαγα, με τον 27χρονο Τζαμαικανό να υπογράφει μονοετές συμβόλαιο με την Ισπανική ομάδα.

Την απόκτηση του Τσέις Όντιτζ ανακοίνωσε η Μπούργος. Ο Τζαμαικανός γκαρντ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο και ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του στο EuroCup.Ο Όντιτζ προέρχεται από τη Μάλαγα, όπου είχε μέσο όρο 5,7 πόντους σε 25 αγώνες του ισπανικού πρωταθλήματος την περασμένη σεζόν.

Στο BCL με την ισπανική ομάδα μέτρησε 5,8 πόντους σε 11 αγώνες. Ξεκίνησε τη σεζόν 2025-26 με την Μπόσνα Σαράγεβο, έχοντας μέσο όρο 10,6 πόντους σε 7 αγώνες της Αδριατικής Λίγκας πριν ενταχθεί στη Μάλαγα.