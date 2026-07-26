Η Μπούργκος απέκτησε τον γκαρντ Τσέις Όντιτζ από την Μάλαγα

Την απόκτηση του Τσέις Όντιτζ ανακοίνωσε η Μπούργος. Ο Τζαμαικανός γκαρντ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο και ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του στο EuroCup.Ο Όντιτζ προέρχεται από τη Μάλαγα, όπου είχε μέσο όρο 5,7 πόντους σε 25 αγώνες του ισπανικού πρωταθλήματος την περασμένη σεζόν.
Στο BCL με την ισπανική ομάδα μέτρησε 5,8 πόντους σε 11 αγώνες. Ξεκίνησε τη σεζόν 2025-26 με την Μπόσνα Σαράγεβο, έχοντας μέσο όρο 10,6 πόντους σε 7 αγώνες της Αδριατικής Λίγκας πριν ενταχθεί στη Μάλαγα.
PROTAGONISTAS | Chase Audige, talento para el perímetro burgalés— Recoletas Salud San Pablo Burgos (@SanPabloBurgos) July 26, 2026
➡️ El escolta estadounidense, con pasaporte jamaicano, competirá en el equipo en la temporada 2026/27 de Liga Endesa @ACBCOM y de BKT @EuroCup
📝 https://t.co/W6D7OHpyCE#BienvenidoAudige 💙 pic.twitter.com/eIto7N838a