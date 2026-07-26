Μυλωνάς: «Ο στόχος της Καρδίτσας δεν αφορά μόνο την ομάδα και την πόλη, αλλά όλο το ελληνικό μπάσκετ»

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος των αγωνιστικών τμημάτων της ακαδημίας του Α.Σ. Καρδίτσας, Βαγγέλης Μυλωνάς, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του ΕΟΚ WebRadio και μίλησε για την άνοδο της ομάδας στην National League 2 μέσω wild card.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τη συμμετοχή της ομάδας στη National League 2 και πώς αυτό προέκυψε: «Με τις επιτυχίες που κατάφερε η Καρδίτσα, κυρίως με τους εφήβους στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, όπου πήραμε την 5η θέση, αλλά και με τη θυγατρική ομάδα που έπαιζε σε αντρικό επίπεδο στο Α2 τοπικό της περιοχής, αποφάσισε η διοίκηση, ο κύριος Δεληγιάννης με τον κύριο Κωστούλα, να μας δώσουν τη δυνατότητα να παίξουμε σε μια εθνική κατηγορία. Η National League 2 είναι μια πολύ δυνατή και απαιτητική κατηγορία, αλλά δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να αποκτήσουν ποιοτικό χρόνο σε εθνικές κατηγορίες».

Για το πώς θα στελεχωθεί η ομάδα: «Η ομάδα θα είναι περίπου όπως ήμασταν και πέρυσι, το 50% δηλαδή θα αποτελείται από εφήβους, αλλά και κάποια παιδιά τα οποία έχουν τελειώσει το εφηβικό μέχρι και 22 ετών. Ο στόχος της ομάδας είναι να παίξουν τα παιδιά, να πάρουν επιπλέον παιχνίδια και να μπουν σε εθνικές κατηγορίες με τη φιλοσοφία να είναι κοινή με αυτήν της πρώτης ομάδας. Να προσπαθήσουμε να περάσουμε την ίδια φιλοσοφία στα παιδιά για να μπορέσουμε να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα και τα ίδια και για τον σύλλογο, ούτως ώστε, μελλοντικά, αυτά ν’ απαρτίζουν τη μεγάλη ομάδα».

Για το αγωνιστικό κομμάτι της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν: «Καταρχάς, πιστεύουμε στα παιδιά μας και στις δυνατότητές μας, οπότε πιστεύουμε ότι η ομάδα θα μείνει και θα παίζει το ίδιο ωραίο μπάσκετ με πέρυσι. Εννοείται πως θέλει να προσεγγίσει παιδιά από τη γύρω περιοχή και γενικότερα από την Ελλάδα, ώστε σε βάθος χρόνου να δώσουμε ευκαιρία σε ολοένα και περισσότερα παιδιά. Θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερο φάσμα αθλητών που να θέλουν να παίξουν μπάσκετ. Αυτή η χρονιά θα είναι μια μεταβατική σεζόν για την ομάδα μας και πιστεύω ότι, αν κυλήσει όπως πρέπει, θα υπάρξουν κι άλλες ομάδες που θα το ξεκινήσουν».

Για τον στόχο της ομάδας στη National League 2: «Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έχουμε επτά παιδιά τα οποία θα παίξουν στη National League 2. Το αν θα καταφέρουμε να είμαστε μια ομάδα που πρωταγωνιστεί ή μια ομάδα που προσπαθεί να μείνει στην κατηγορία, είναι στο χέρι των παιδιών. Όταν είπαμε στα παιδιά ότι θα τους δοθεί η ευκαιρία αυτή, σ’ αυτήν την ηλικία, είδαμε ένα χαμόγελο στο πρόσωπό τους που μας έκανε καλύτερους ανθρώπους».

Για το μακροπρόθεσμο πλάνο του πρότζεκτ: «Για ‘μένα, επιτυχία είναι τα επόμενα πέντε χρόνια, με αυτήν την προσπάθεια που γίνεται, να παίζουν παιδιά στο κορυφαίο επίπεδο. Αλλά αυτήν τη στιγμή, αν, για παράδειγμα, μια ομάδα έχει δώδεκα παιδιά και πούμε ότι όλοι θα παίξουν GBL, είναι ουτοπικό. Απ’ αυτά τα δώδεκα παιδιά, αν καταφέρουμε να βγάλουμε 2-3 που να παίξουν στην GBL, τότε μιλάμε για τεράστιο κέρδος για το ελληνικό μπάσκετ και την Καρδίτσα ειδικότερα. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι με κάποιον τρόπο να δώσουμε στα παιδιά την ευκαιρία ν’ αγωνιστούν απέναντι σε άνδρες. Να έχουν ποιοτικό χρόνο συμμετοχής και να τους δοθεί η ευκαιρία να εξελιχθούν».

Για το λόγο που η Καρδίτσα δημιούργησε τη θυγατρική ομάδα: «”Βγάζουμε το καπέλο” στον σύλλογο Καρδίτσας, στην υγεία που βγάζει αυτό το σωματείο. Τουλάχιστον στην Ελλάδα, το να βρεις μια ομάδα που να μην τη νοιάζει το αποτέλεσμα και να θέλει να βγάλει παιδιά και να τους δίνει χρόνο συμμετοχής ώστε να κάνουν το step-up, είναι πάρα πολύ σπάνιο. Δίνει μια τεράστια ευκαιρία στα παιδιά, να μπουν και να παίξουν απέναντι σε άνδρες βελτιώνοντάς τα μέσω του χρόνου συμμετοχής τους. Είναι ένα τεράστιο ρίσκο για την ομάδα να θέλει να παίξει με παιδιά τέτοιων ηλικιών σε εθνική κατηγορία. Το γνωρίζει αυτό η διοίκηση, αλλά ξέρει τι θέλει και δεν την ενοχλεί».

Για τον τρόπο σκέψης πίσω από τη θυγατρική ομάδα: «Αυτήν τη στιγμή η Καρδίτσα κάνει μια επένδυση, όχι μόνο για την Καρδίτσα. Εννοείται και γι’ αυτόν το λόγο ονομαζόμαστε “θυγατρική ομάδα της Καρδίτσας”, ώστε τα παιδιά κάποια στιγμή ν’ απαρτίζουν την ανδρική ομάδα που βρίσκεται στο top επίπεδο, αλλά, εκτός αυτού, η Καρδίτσα θέλει να φτιάξει αυτά τα παιδιά για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ. Αυτός ο τρόπος σκέψης που προσπαθεί η ομάδα να περάσει με τη θυγατρική, πιστεύω, πρέπει παραδειγματίσει και άλλες ομάδες του ελληνικού μπάσκετ στο να δράσουν με παρόμοιο τρόπο».

Για τη «δεξαμενή» παιδιών που έχει η περιοχή και η ακαδημία: «Κάποια παιδιά έπαιξαν ήδη πέρυσι στο πανελλήνιο πρωτάθλημα. Η ακαδημία έχει περίπου 500 παιδάκια και γενικότερα η “δεξαμενή” της Θεσσαλίας είναι τεράστια, αλλά δεν υπάρχουν τα σωστά εφόδια ώστε να παίξει το παιδί σε μια υψηλότερη κατηγορία. Πιστεύω, την επόμενη χρονιά και τα επόμενα χρόνια, η “δεξαμενή” θα μεγαλώνει, γιατί τα παιδιά θα βλέπουν ότι μπορούν να “αρπάξουν” μια ευκαιρία. Τώρα, το κατά πόσο θα είναι ποιοτικά όλα τα παιδιά, αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δε μπορώ να απαντήσω ακόμα».