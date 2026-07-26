Επίσημο: Ανακοίνωσε τον Βιλντόζα η Παρτίζαν

Η Παρτίζαν με ανακοίνωση της γνωστοποίησε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Λούκα Βιλντόζα, ο οποίος επιστρέφει στην Σερβία μετά την θητεία του στον Ερυθρό Αστέρα.

Νέο κεφάλαιο ανοίγει στην καριέρα του ο Λούκα Βιλντόζα. Η Παρτίζαν με ανακοίνωση της γνωστοποίησε την απόκτηση του Λούκα Βιλντόζα, ο οποίος επιστρέφει στην Σερβία μετά την θητεία του στον Ερυθρό Αστέρα.

Ο 30χρονος διεθνής Αργεντινός πόιντ γκαρντ είχε υπογράψει το περασμένο καλοκαίρι για τρία χρόνια με τη Βίρτους Μπολόνια, ωστόσο έκανε opt-out στο συμβόλαιο του με την Ιταλική ομάδα για μετακομίσει στο Βελιγράδι.

Μάλιστα ο Βιλντόζα έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης που θα έχει αγωνιστεί και στις τέσσερις ομάδες που συμμετέχουν στις δύο μεγαλύτερες «αιώνιες» αντιπαλότητες της EuroLeague.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στη EuroLeague, μέτρησε μ.ο 7.6 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 4.4 ασίστ ανά αγώνα.