Τεντόγλου: «Το τελευταίο άλμα ήταν το καλύτερο που έχω κάνει ίσως στη ζωή μου - Το έχασα» (vid)

Παρότι ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα στα 8,66 μέτρα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου του Βόλου, ο Μίλτος Τεντόγλου δεν έκρυψε την απογοήτευσή του μετά το τέλος του αγώνα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής εξήγησε ότι θεωρεί πως έχασε μια σπουδαία ευκαιρία να πετύχει ακόμη μεγαλύτερη επίδοση, καθώς, όπως αποκάλυψε, η τελευταία του προσπάθεια ήταν η καλύτερη που έχει κάνει ποτέ, όμως δεν κατάφερε να την αξιοποιήσει.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν τον απασχολούν ιδιαίτερα τα πανελλήνια ρεκόρ, αφού ο στόχος του είναι πολύ υψηλότερες επιδόσεις, ενώ αναφέρθηκε και στο επικείμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, αλλά και στον μοναδικό αντίπαλο που θεωρεί πως μπορεί να τον απειλήσει.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μίλτος Τεντόγλου:

«Ήμουν καλά σήμερα. Περίμενα να κάνω κάτι παραπάνω, έκανα ένα καλό σερί αλλά έχασα το τελευταίο άλμα που ήταν με διαφορά το καλύτερο που έχω κάνει ίσως στη ζωή μου. Έχασα δέκα πόντους από τη βαλβίδα και έχασα την προσγείωση. Ήταν ένα τεράστιο άλμα και το έχασα. Ξέρω πως να το κάνω, απλά δεν μπορώ να το πετύχω συνέχεια.

Κάτι μου βγαίνει στην τελευταία προσπάθεια, με τσιγκλάει λίγο στο τέλος. Έχασα ευκαιρία πάλι, συνέχεια χάνω ευκαιρίες. Κάτι είναι και το πανελλήνιο ρεκόρ, απλά δεν τα κοιτάω αυτά, δεν κοιτούσα ούτε 8,70μ., ήθελα κάτι πολύ παραπάνω. Γι' αυτό είμαι έτσι, κουράστηκα κιόλας. Το είχα σήμερα, δεν ξέρω γιατί το έχασα. Το τελευταίο άλμα ήταν αλματάρα. Και στο δεύτερο 8.66 νόμιζα ότι ήταν άκυρο και δεν γέμισα το άλμα, ενώ ήταν τέλειο άλμα.

Το Μονακό είναι ο καλύτερος αγώνας που έχω κάνει, λόγω συνθηκών πάντα. Ένα άλμα που εδώ είναι 8.60 σε άλλο στάδιο μπορεί να είναι 8.30. Γι' αυτό λέω ότι δεν κυνηγάω πανελλήνια ρεκόρ και τέτοια. Για το Μπέρμιγχαμ δεν βλέπω κάποιον να με απειλεί. Πάντα υπολογίζω τον Φουρλάνι, αλλά δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι με τον τραυματισμό, αλλιώς θα ήταν ωραία μάχη. Αυτόν θεωρώ τον καλύτερο μηκίστα αυτή τη στιγμή μετά από εμένα. Εγώ κι αυτός είμαστε».